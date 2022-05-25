Spor yorumcusu Erman Toroğlu sözleriyle tepki topladı! "Çapkın olan erkek değil kadındır"

Eski hakem Erman Toroğlu şimdilerde spor yorumculuğu yapıyor. Yorumlarıyla zaman zaman gündem olan 73 yaşındaki Erman Toroğlu, ikili ilişkiler hakkındaki sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. O video sosyal medyada çok konuşuldu.

"ÇAPKIN ERKEK DEĞİL KADINDIR"

73 yaşındaki Erman Toroğlu, iki çocuğunun annesi olan Şükran Torunoğlu'dan 2017'de tek celsede boşanmıştı. 39 yaşındaki Ezgi Yavuz ile ikinci evliliğini yapan Toroğlu bu evliliğiyle magazin gündeminden düşmemişti.

Snob Magazin'in haberine göre Erman Toroğlu ikili ilişkiler hakkında yaptığı yorumda, "Çapkın olan erkek değil, kadındır. Erkek kadına, onu beğendiğini hissettirir ama kalemi kıracak olan kadındır. Zorla mı alıp kadını götüreceksin yemek yemeye veya beraber olmaya" ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle tepki toplayan Toroğlu'na kullanıcılar, "Suçu kadınlara atmayın", "Kişi kendinden bilir işi" gibi yorumlar yaptı.

