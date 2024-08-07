Squid Game 2. sezonun tanıtımı paylaşıldı! Fragmanı bile ilgi çekmeye yetti... Final sezonu için heyecan dorukta

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Üç yıllık aranın ardından Squid Game 2. sezonuyla geri dönüyor. Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan, "Asıl oyun başlıyor. Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta, final sezonu 2025'te sadece Netflix’te." notuyla yapılan paylaşımda yeni sezonunun tanıtımı yayınlandı.

Asıl oyun başlıyor. Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta, final sezonu 2025'te sadece Netflix’te. pic.twitter.com/WBd2xpe5Xk — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) July 31, 2024