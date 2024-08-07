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    4. Squid Game 2. sezonun tanıtımı paylaşıldı! Fragmanı bile ilgi çekmeye yetti... Final sezonu için heyecan dorukta

    Squid Game 2. sezonun tanıtımı paylaşıldı! Fragmanı bile ilgi çekmeye yetti... Final sezonu için heyecan dorukta

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.08.2024 15:52
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    Netflix'in merakla beklenen dizisi Squid Game'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. Popüler dizinin 2. sezonu için 26 Aralık, final sezonu için 2025 yılı tarih olarak verildi. 3 yıllık aradan sonra Squid Game hayranları müjdeli haberle heyecanlandı.

    Squid Game 2. sezonun tanıtımı paylaşıldı! Fragmanı bile ilgi çekmeye yetti... Final sezonu için heyecan dorukta

    2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Üç yıllık aranın ardından Squid Game 2. sezonuyla geri dönüyor. Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan, "Asıl oyun başlıyor. Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta, final sezonu 2025'te sadece Netflix’te." notuyla yapılan paylaşımda yeni sezonunun tanıtımı yayınlandı.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Squid Game
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