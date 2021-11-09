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Squid Game dizisinin yaratıcısı Dong-hyuk'tan 2. sezon müjdesi!

09.11.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in dünya çapında izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game için 2. sezon müjdesi geldi. Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 2. sezonunun çekileceğini söyledi. Hwang Dong-hyuk, "Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak" dedi. Netflix tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Squid Game dizisinin yaratıcısı Dong-hyuk'tan 2. sezon müjdesi!

17 Eylül’de yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisi sadece 28 günde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş ve Bridgerton’ı (82 milyon) tahtından etmişti. Kısa sürede dünya çapında fenomen olan Squid Game için yeni sezon haberi geldi.

Dizinin Los Angeles’ta düzenlenen özel gösteriminde konuşan yönetmen Hwang Dong-hyuk, "Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var" dedi.

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PLANLAMA SÜRECİNDE OLDUĞUNU DUYURDU

Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtse de şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı.

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Hwang Dong-hyuk, gösterilen yoğun ilginin karşılığında ikinci sezonun çekileceğini “Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum” sözleriyle onayladı.


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Netflix
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