Squid Game gerçek oluyor! Yarışmaya başvurular şimdiden başladı

Netlix’in Güney Kore yapımı Squid Game dizisi gerçek oluyor. Reality şov formatında bir yarışmaya dönüşecek olan Squid Game’de dizide olduğu gibi 456 yarışmacı bulunacak. İsmi Squid Game: The Challenge olarak belirlenen şovda yarışmacılar büyük para ödülü için yarışacak. Ancak dizinin aksine yarışmacılar oynanan oyunları kaybettiğinde ölmeyecek ya da fiziksel bir yara almayacak.

ÇOCUK OYUNLARI YER ALACAK

Yarışmanın ilk sezonunun 10 bölümden oluşması ve dizide olduğu gibi yarışmacıların çocuk oyunlarını oynaması bekleniyor. Dizideki oyunlara eklemeler yapılması beklenirken yarışmanın büyük ödülü 4 milyon 560 bin dolar olarak açıklandı.



