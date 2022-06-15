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Squid Game gerçek oluyor! Yarışmaya başvurular şimdiden başladı

15.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netlix’in Güney Kore yapımı Squid Game dizi dünyanın pek çok noktasından izleyiciye ulaşmayı başarmıştı. Popüler dizinin ikinci sezonu beklenirken yeni bir proje açıklandı. Squid Game'in reality şov versiyonunun yapılacağı duyuruldu. Yarışmaya başvuruların şimdiden başladığı söylendi.

Squid Game gerçek oluyor! Yarışmaya başvurular şimdiden başladı

Netlix’in Güney Kore yapımı Squid Game dizisi gerçek oluyor. Reality şov formatında bir yarışmaya dönüşecek olan Squid Game’de dizide olduğu gibi 456 yarışmacı bulunacak. İsmi Squid Game: The Challenge olarak belirlenen şovda yarışmacılar büyük para ödülü için yarışacak. Ancak dizinin aksine yarışmacılar oynanan oyunları kaybettiğinde ölmeyecek ya da fiziksel bir yara almayacak.

ÇOCUK OYUNLARI YER ALACAK

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Yarışmanın ilk sezonunun 10 bölümden oluşması ve dizide olduğu gibi yarışmacıların çocuk oyunlarını oynaması bekleniyor. Dizideki oyunlara eklemeler yapılması beklenirken yarışmanın büyük ödülü 4 milyon 560 bin dolar olarak açıklandı.

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