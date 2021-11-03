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Squid Game rüzgârı onları da sardı! İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby Lame, parodisiyle gündem yarattı

03.11.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Squid Game akımına dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile TikTok'un efsane ismi Khaby Lame dahil oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Khaby Lame ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından “Benim Oyunum Benim Hikayem” notunu ekleyerek paylaştı.

Squid Game rüzgârı onları da sardı! İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby Lame, parodisiyle gündem yarattı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medyadan yayınladığı Squid Game paylaşımıyla dikkatleri çekti. İsveçli futbolcunun Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olarak kabul edilen Squid Game dizisini içeren yaptığı parodi büyük ilgi gördü.

İbrahimovic'in, TikTok’un en çok takip edilen kullanıcılarından Khaby Lame ile çektiği videoda bütün engelleri aşan Khaby, son adımda Zlatan ile karşılaşınca oyunu kaybediyor.

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