Squid Game rüzgârı onları da sardı! İbrahimovic ve TikTok fenomeni Khaby Lame, parodisiyle gündem yarattı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medyadan yayınladığı Squid Game paylaşımıyla dikkatleri çekti. İsveçli futbolcunun Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olarak kabul edilen Squid Game dizisini içeren yaptığı parodi büyük ilgi gördü.

İbrahimovic'in, TikTok’un en çok takip edilen kullanıcılarından Khaby Lame ile çektiği videoda bütün engelleri aşan Khaby, son adımda Zlatan ile karşılaşınca oyunu kaybediyor.



