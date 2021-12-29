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Squid Game'in yaratıcısından müjde! 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladılar

29.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı günden bu yana tüm dünyayı etkisini altına alan Squid Game adlı Netflix dizisinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizinin 3. sezonu için Netflix'le görüşmeye başladıklarını açıkladı.

Squid Game'in yaratıcısından müjde! 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladılar

Netflix'te yayınlanmasının ardından dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ilk kez olası bir 3. sezondan bahsetti.

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Variety'ye demeç veren Hwang, 2. sezonu çekilmeyen dizi için Netflix'le 3. sezon görüşmelerine başlandığını söyleyerek, "Bunu düşünmek bile oldukça yorucu" dedi.
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Hwang, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı. Güney Koreli yapımcı, “Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız. Bu yüzden hepimiz gelecek sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

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Öte yandan Hwang, daha önce ikinci sezondan bahsetmiş ve dizinin içeriğine dair biraz daha ayrıntı vermişti.

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Netflix
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