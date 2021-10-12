Squid Game’in yönetmeni sonunda açıkladı! Baş karakter Seong Gi-hun neden saçını kırmızıya boyadı?

Hayatta kalma mücadelesini konu edinen dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ederken hayranları sezon finalinde baş karakter Seong Gi-hun’un saçlarını kırmızıya boyamasının nedenini sorgulamaya başladı. Sosyal medyada popüler olan dizinin sezon finaline dair pek çok kişi “Sonu hakkında ne hissettiğimi tam olarak bilmiyorum ama ana karakterin sonunda neden saçını kırmızıya boyamaya karar verdiğini anlamadım” yorumunu yaptı. Sezon finalindeki kırmızı boya detayı için sevilen dizinin yönetmeni açıklama yaptı.

“ÖFKEYİ TEMSİL EDİYOR”

Squid Game'in yönetmeni, baş karakter Seong Gi-hun'un sezon finalinde neden saçlarını kırmızıya boyadığını açıkladı. Yazar ve yönetmen Hwang Dong-hyuk, Güney Koreli yayın Zapzee ile yaptığı bir röportajda, yeni görünümünün karakterin içindeki öfkenin bir yansıması olduğunu açıkladı. Yönetmen, “Bunu sezgisel olarak düşündüm. Onun kendi kendine değiştiremeyeceği bir renk seçmek istedim. Sonunda ise kırmızıda karar kıldım. Bu onun için yapılacak en çılgınca şey olurdu. Bu yüzden rengi seçtim ve bunun gerçekten içindeki öfkeyi gösterdiğini düşündüm." dedi.



