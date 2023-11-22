SQUID GAME YENİ SEZON TARİHİ: Squid Game 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Netflix duyurdu!

Squid Game yeni sezonu ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix dizinin yeni sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Öte yandan Studio Lambert ve Garden arasındaki bir işbirliğinden oluşan Squid Game: The Challenge yarışması da Netflix'te yerini aldı. İşte Squid Game yeni sezon tarihi ile ilgili merak edilenler...

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game 2. sezon tarihine ilişkin açıklama geldi.

Dizide Seong Gi-hun karakterini canlandıran Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini ifade etmişti.

Sonunda izleyicinin merakla beklediği açıklama yapıldı. Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyuruldu. Fakat Güney kore yapımı fenomen dizinin Kasım ayının hangi günü yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

SQUİD GAME: THE CHALLENGE NETFLIX'TE!

Squid Game: The Challange bugün Netflix'te yayınlandı. Dört yüz elli altı oyuncu, büyük para ödülü olan 4,56 milyon doları kazanmak için yarışıyor.

Squid Game: The Challenge'da her oyuncu kendi sınırlarını zorluyor ve kazanmak için ne kadar ileri gidebileceklerini kendilerine sormaya zorlanıyor.





