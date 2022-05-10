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Sri Lanka'da liderlerin evleri neden yakılıyor?

10.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka'da Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın istifasından sonra sular durulmadı. Hükümet karşıtı kalabalık milletvekili konutlarını yakmaya başladı.

Sri Lanka'da liderlerin evleri neden yakılıyor?

Sri Lanka'daki ekonomik krizin derinleşmesiyle geçen aydan bu yana devam eden kitlesel protestoların ardından dün Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etti. Ancak ülkede sular durulmadı.

Rajapaksa taraftarlarının saldırısına uğrayan Sri Lankalılar, buna karşılık henüz resmi konutunu terk etmeyen eski başbakana ve milletvekillerine ait bazı evleri yaktı.

Dünden beri yaşanan olaylarda 190'dan fazla kişinin yaralandığı ve yedi can kaybı yaşandığı bildirildi.

Başbakanın istifasına rağmen protestocular kardeşi Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın da görevden ayrılması için çağrı yapıyor.

Ülkede geçtiğimiz aydan beri artan fiyatların yanı sıra, gıda, petrol, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve günlük elektrik kesintileri nedeniyle hükümet ve cumhurbaşkanını istifaya çağıran protestolar düzenleniyordu.

Sri Lanka, İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1948'den sonraki en ağır ekonomik krizle karşı karşıya.

MİLLETVEKİLİ İKİ KİŞİYE ATEŞ AÇIP İNTİHAR ETTİ

Dün başkent Colombo'daki Mahinda Rajapaksa'nın konutunun dışında hükümet destekçileri ve protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, olaylar ana caddelere taştı.

Polis barikatını aşan ve protestoculara sopalarla saldıran Rajapaksa yanlılarına kolluk kuvvetleri biber gazı ve tazyikli su ile karşılık verdi.

Protestocular da hükümet yanlılarına ve hükümet partisi milletvekillerine karşı şiddeti artırdı. Sri Lanka polisi, hükümet partisinden bir milletvekilinin, arabasının etrafını çeviren insanlara ateş açarak iki kişiyi vurduğunu ve ardından kendisini öldürdüğünü bildirdi.

Kalabalık gece saatlerinde Rajapaksa ve bazı milletvekillerinin konutlarını hedef aldı. Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Sosyal medyada alevler içindeki evleri gösteren paylaşımlar yapıldı.

Cumhurbaşkanının resmi konutu da alev aldı ve evine saldırılan bir belediye meclis üyesi hastanede hayatını kaybetti.

Eski başbakan bu sabah Colombo'dan ayrılarak tespit edilemeyen bir bölgeye gitti.

Bu sırada Colombo'nun farklı bölgelerinde de tansiyon yüksek. Havalimanı yollarına barikatlar kuruldu.

Eski Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın konutunun dışında araçlar ateşe verildi.

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Sri Lanka
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