HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SSL pinning nedir? SSL pinning ne işe yarar?

SSL pinning nedir? SSL pinning ne işe yarar?

27.04.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Secure Socket Layer (SSL), güvenli giriş katmanı anlamına gelen, bir web tarayıcısı ile web sunucusu arasında şifreli ve kimliği doğrulanmış bağlantı kuran bir güvenlik yöntemidir. Özellikle kullanıcı verilerinin güvende tutulması için her web sitesinin bir SSL sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bu sertifikaların süresi belli bir zaman sonra bitmekte ve yenisi ile güncellenmektedir. SSL pinning yöntemi ile bu sertifikalar olası tehditlere karşı daha fazla korunmaktadır.

SSL pinning nedir? SSL pinning ne işe yarar?

İçindekiler

  • SSL Pinning Nedir?
  • SSL Pinning Ne İşe Yarar?

SSL pinning, bir güvenlik önlemi sistemi olarak bilinmektedir. Certificate Pinning olarak da adı geçen bu yöntem sayesinde olası siber saldırılarının önüne geçilmektedir. Uygulamaların en önemli ihtiyaçlarından biri verilerin sunucuya gönderilip alınırken güvenli bir şekilde gönderilmesidir. SSL pinning yöntemleri ile veriler daha fazla korunabilmektedir. Çoğu internet kullanıcısı SSL pinning hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için birtakım araştırmalar yapmaktadır.

SSL Pinning Nedir?

SSL pinning yöntemi, uygulamalarda veya web sitelerde bulunan sertifikaların güvenliğini daha da arttıran bir yöntemdir. Bir uygulamada bir sertifika otoritesine güvenmeyi veya bir DNS adına bağımlı olmayı çözen, aynı zamanda PKI ortamında anahtar değişimi ihtiyacını ortadan kaldıran güvenlik tekniğine verilen isimdir. SSL pinning için iki yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:

Sertifika Sabitleme: Bu yöntemde geliştirici SSL sertifikasının bazı bayt kodları uygulama koduna kodlanır. Uygulama sunucu ile bağlantı kurduktan sonra sertifika kontrolüne geçilir. Burada önemli olan aynı bayt kodunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesidir. Eğer bayt kodu eşleşmez ise SSL sertifikası hatası ortaya çıkar. Bu yöntem sayesinde saldırganlar kendi imzasını taşıyan sertifikasını kullanma şansı bulamaz.

Public Key(Genel Anahtar) Sabitleme: Bu yöntemde bir müşteri bir web sitesine tıkladığında, sunucu public key değerini müşterinin tarayıcısına sabitlemektedir. Müşteri daha sonra aynı web sitesine tekrar giriş yaparak, sunucu bağlantının bütünlüğünü kontrol etme şansı bulur. Bunun için de public keyi tanımlamaktadır.

SSL Pinning Ne İşe Yarar?

Herhangi bir uygulama bir sunucu ile iletişim kurmaya çalıştığında hangi sertifikanın güvenli olup olmadığını bilememektedir. Güvenli olmayan sunucular ile iletişim kurmak uygulamaların veya web sitelerin verilerinin başkalarının eline geçmesine sebep olabilmektedir. SSL pinning yöntemleri sayesinde sunucu ve müşteri arasında güvenli bir bağlantı kurulmaktadır. Bazı durumlarda siber saldırganları kendinden imzalı bir sertifika oluşturabilir veya sertifikaları hackleyebilir. Bu şekilde müşteri ve sunucunun arasına yerleşerek bunlardan birinin kimliğini kullanabilir.

Hem müşteri hem de sunucu karşılarında konuştukları kişilerin güvenli olduklarını düşünse de karşılarındaki kişiler saldırganlar olabilmektedir. Bu saldırı yöntemine ortadaki adam saldırısı denmektedir. SSL pinning yöntemleri sayesinde önceden belirlenen anahtar ve sertifikalar sabitlenmektedir. Böylelikle anahtar ve sertifikalara gerekli güven sağlanmaktadır.

Instagram dondurma linki 2022 - Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?Instagram dondurma linki 2022 - Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Renk değiştiren cep stüdyosu: vivo V23 5GRenk değiştiren cep stüdyosu: vivo V23 5G
Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü! Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü!
İYİ Parti’nin oy oranı ile ilgili çok çarpıcı anket! İYİ Parti’nin oy oranı ile ilgili çok çarpıcı anket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

İlginizi Çekebilir

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.