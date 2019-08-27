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Star'dan yeni günlük dizi! Kadroda hangi oyuncular var?

DİZİ HABERLERİ  | 27.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Star ekranlarında yepyeni bir günlük dizi başlıyor; Sevdim Seni Bir Kere... Yapımcılığını Focus Film’in üstlendiği diziye, ekranların ve tiyatronun başarılı oyuncuları eşlik ediyor.

Star'dan yeni günlük dizi! Kadroda hangi oyuncular var?

İzmir’den Ankara’ya üniversite okumaya gelen Aslım, daha ilk günden Ozan ile takışır. Ozan, asi ve öfkeli bir gençtir. Tecrübesiz ama inatçı Aslım ile aşkları ise bir o kadar fırtınalı ve tutkulu olur.

Gençlerimiz sadece aşkları ile sınanmaz. Onların karşılaşması aileler arasında yıllar önce kapatılan defterleri de açar.

Hırs, kibir, fedakarlık, sosyo ekonomik farklar, yalanlar ve geçmişten gelen sırlar hem iki gencin hem de ailelerin hayatlarını alt üst edecek, küllenen, üstü kapanan gerçekler birer birer ortaya çıkacak ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Hafta içi her gün ekrana gelecek dizinin başrollerinde; Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Volkan Murat Benli, Didem Aygün, İrfan Kılınç, Nur Yazar, Nevzat Can Rüzgar, Şifanur Gül, Berk Bakioğlu, Sevgi Temel, Yağmur Ilgım Öztekin, Tuana Tuzman, Zeynep Şirin Giobbi, Zafer Güllü, Önder Atakanlı, Pervin Balcı gibi isimler yer alıyor.

Deneyimli kadrosu ve heyecanlı hikayesi ile ekranların yeni tutkusu olmaya aday olan, Sevdim Seni Bir Kere, Eylül’de Star ekranlarında olacak.

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