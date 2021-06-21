Star TV'den yeni yarışması Star Market başlıyor! Ufuk Özkan sunacak

Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ‘Star Market’, ezber bozan bir alışveriş yarışını evlere getiriyor. Üç ayrı takımın kıyasıya alışveriş heyecanı, seyirciyi büyük bir heyecanın içerisine sokacak. Ünlü sunucu Ufuk Özkan’ın sunumuyla Star Market’e katılan çiftler, kıyasıya bir alışverişin içerisine girecek.

ALIŞVERİŞ YAPTIKÇA KAZANACAKLAR

Birbirleriyle süpermarketten en çok ürünü toplamak ve topladıkça para kazanmak için yarışan çiftler, kendilerine sorulan soruları yanıtlayacak. Etaplar boyunca daha çok alışveriş yapmak için süre kazanan 3 takım arasından, en pahalı alışverişi yapan takım rakiplerini eleyerek final etabında büyük ödül için yarışacak.

Ufuk Özkan’ın sunumuyla ‘Star Market’ yakında Star’da.



