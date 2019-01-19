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Star TV'den yeni yemek yarışması: 'Kocam Yaparsa'

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.01.2019 01:06 | Son Güncelleme

Star TV'nin yeni yemek yarışması Kocam Yaparsa, eşleri mutfakta buluşturacak.

Star TV'den yeni yemek yarışması: 'Kocam Yaparsa'

Star TV'nin yeni yarışması 'Kocam Yaparsa' eşleri mutfakta buluşturacak. Her hafta üç çiftin yarışacağı programda bu sefer hanımlar beylerine yemek yaptıracak. Sunuculuğunu ve moderatörlüğünü usta şef Esat Özata’nın üstlendiği programda, her gün birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle, çiftler mutfakta hünerlerini gösterecek.

Hanımlar, kendilerini görmeyen beylerine kulaklıkla tarif ederek, günün yemeğini yaptırmaya çalışacak. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan çift, para ödülünün de sahibi olacak.

Tarifleri sadece hanımların bildiği, beylerin ise mutfakta ter döktüğü, Türkiye’nin ilk ve tek eşli yemek yarışması 'Kocam Yaparsa', hafta içi her gün Star’da yayınlanacak.

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kocam yaparsa star tv

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