Star TV'nin yeni dizisi için geri sayım

Ay Yapım imzalı dizinin Türkiye uyarlamasının tüm hazırlıkları tamamlandı. Dizi ekibi sete çıkmadan önce son okuma provası için bir araya geldi.

Dünyada Call My Agent ismiyle yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören ve rekorlar kıran ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizinin Türkiye uyarlaması çok yakında Star TV’de başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Star TV’de ekrana gelecek dizinin kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncular yer alırken diziye her bölüm ünlü isimler de kendi kimlikleriyle konuk olacak.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dizi önümüzdeki günlerde sete çıkıyor. Çekimler öncesi tüm ekip okuma provası için bir araya geldi. Bol kahkahalı geçen provada oyuncuların uyumu dikkat çekti.