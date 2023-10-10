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Star TV o dizinin fişini çekti! Başrol diziye veda etti

10.10.2023 16:32 | Son Güncelleme:
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Star TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaştığı Çöp Adam dizisi 13 Eylül günü yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni sezona beklediği gibi bir başlangıç yapamayan dizi için final kararı alındı. Elçin Sangu dizide hayat verdiği Peri karakterine veda etti.

Star TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Çöp Adam dizisi yeni sezonda reytinglerde beklediğini alamayınca dizi hakkında final kararı alındı. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı dizi 30. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Elçin Sangu 2

Güzel oyuncu Elçin Sangu dizide hayat verdiği "Peri" karakterine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Elçin Sangu 1

Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafa "Peri’ye veda ediyorum. Beni ne kadar yorduğunu hem de ne kadar sevdiğimi söyleyerek… Umarım hiç kimse onun kadar yalnız kalmaz bu hayatta" notunu düştü.

Sangu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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