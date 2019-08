Star Wars: The Rise of Skywalker'dan heyecan dolu fragman

Star Wars: The Force Awakes’a imza atan J.J. Abrams‘ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Star Wars: The Rise of Skywalker’dan heyecan dolu yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanının en çok konuşulan sahnesi, yeni üçlemenin ana karakteri olan Rey (Daisy Ridley)’in karanlık tarafa geçebileceğini ima eden sahne oldu.

Geniş bir ekibe sahip olan filmin kadrosunda Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Mark Hamill, Anthony Daniels ve Billy Dee Williams gibi isimler de yer alıyor.

Star Wars: The Rise of Skywalker'ın 20 Aralık 2019 tarihinde sinemalardaki izleyicileriyle buluşması bekleniyor.