Stellantis, Alfa Romeo, DS Ve Lancia modelleri üzerinde çalışmaya başladı

Auto News Europe haberine göre, güncellenen Ypsilon'un yanı sıra, Stellantis'in Alfa Romeo, DS ve Lancia için ortaklaşa geliştirilen modeller üzerinde çalışmaya başladığını bildirdi. Ayrıntılar fazlasıyla gizli ancak, yayın ortaklaşa geliştirilen modellerin güç aktarım seçenekleri ve "premium özellikler" konusunda paylaşımda olacağını savundu.

YENİ ARAÇLAR İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR!

DS ürün direktörü Marion David, DS'nin her yıl yeni bir model başlatma planının yolunda gittiğini ve devam edeceğini söyledi. Ancak 2023'ten sonra şirket, FCA ve PSA'nın birleşme kapsamında elde etmeye çalıştığı sinerjileri sağlamaya odaklanacak. Sonuç olarak, yeni nesil Stellantis premium araçları 2024 veya 2025'te gelecek.

YENİ MODEL YOLDA!

Ortaklaşa geliştirilen modeller bir çıkış yolu olsa da, yayın Alfa Romeo'nun başka bir crossover modelinin olacağını savunuyor. Bu model ile ilgili detaylar oldukça sınırlı. Model CMP mimarisine dayanacak ve Polonya'da inşa edilecek. 2023'te gelmesi beklenen araç Stelvio ve Tonale'nin altında kalacak.

BU SON BAHARDA ÇIKACAK!

Tonale'nin bu sonbaharda görücüye çıkacağı ve 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konsepte fazlasıyla benzeyeceği tahmin ediliyor. Motor seçenekleri henüz onaylanmadı ancak, Jeep Renegade ile ortak motorların paylaşılması bekleniyor.



