Stephen Dorff, Marvel filmleri hakkında sert açıklamalarda bulundu

True Detective projesinden sonra üne kavuşan Stephen Dorff, The Independent'ta yayınlanan röportajında Hollywood'u sert bir şekilde eleştirdi. Kötü bir video oyunu dediği Black Widow filminin yıldızı Scarlett Johansson için utandığını dile getirdi. Dorff röportajda, "Black Widow' gibi filmlerde olmak istemediğim için hala iyi şeylerin peşindeyim." dedi.

Dorff, "Bu filmler bana çöp gibi görünüyor. Kötü bir video oyununa benziyor. O insanlar adına utanıyorum. Scarlett adına utandım! Beş, yedi milyon dolar aldığına eminim ama onun adına utanıyorum. O filmlerde olmak istemiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Geleceğin Kubrick'i olacak o çocuk yönetmeni bulacağım ve onun için oyunculuk yapacağım." dedi.



