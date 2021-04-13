Stephen King’in Firestarter filminin çekim tarihi açıklandı

İkonik korku yazarı Stephen King'in Firestarter (Tepki) kitabı daha önce birkaç kez beyaz perdeye uyarlanmıştı. İlk kez 1980 yılında seyricisinin karşısına çıkan filmin 2021 yılındaki versiyonuna dair harekete geçildi. Bilim kurgu korku masalının hayranları, filmi 2010'da ilk kez duyurulduğundan beri sabırla bekliyorlar.

Scott Teems tarafından senaryosu kaleme alınan filmde Zac Efron'un , Charlie'nin babası Andy rolünü üstleneceği iddia ediliyor. Ancak Charlie rolü için henüz herhangi bir oyuncuyla anlaşmaya varılmadığı da konuşuluyor.

Hikaye, pyrokinetic (zihin gücünü kullanarak ateş yakabilmek) yetenekleri nedeniyle ABD hükümetinin Bilimsel İstihbarat Departmanı, diğer adıyla The Shop'un hedefi haline gelen Charlie (Barrymore) adlı genç bir kıza odaklanıyor. Çocuğun yeteneklerini silah haline getirme arzusu küçük kız ve babasının kaçış öyküsüne dönüşüyor. Charlie'nin kendini devlet ajanlarından kurtarmak için pyrokinetic güçlerini kullanmasıyla bir hesaplaşma yaşanıyor.



