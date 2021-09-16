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Steven Spielberg imzalı yeni nesil West Side Story'den yeni fragman yayınlandı

16.09.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkonik hale gelen ve başrollerini Leonard Bernstein ile Stephen Sondheim’in paylaştığı West Side Story müzakali 1961 yılında beyaz perdeye uyarlanmıştı. O dönemde film ‘En İyi Film’ kategorisi de dahil olmak üzere 10 Oscar heykelciğini göğüsleyerek fırtına gibi esmişti. Film Steven Spielberg imzası ile yeniden çekilecek. Büyük bir merakla beklenen projenin resmi fragmanı yayınlandı.

Steven Spielberg imzalı yeni nesil West Side Story'den yeni fragman yayınlandı

Steven Spielberg yönetmenliğindeki yeni nesil West Side Story filminin çekimlerinin hazırlıkları başladı. Spielberg, filminde Hispanik karakterleri sadece Hispanik oyuncuların oynamasını istedi. Film yapımcısına göre projede yer alan 33 Porto Rikolu karakterin 20’sini gerçekten kökeni Porto Riko olan isimler oynayacak. Rachel Zegler ve Ansel Elgort’ın yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda tiyatro kökenli Ariana DeBose (Anita), Tony ödüllü David Alvarez (Bernando), Josh Andrés Rivera (Chino), Corey Stoll ve Brian d’Arcy James gibi isimler de bulunuyor. Orijinal filmde Anita rolüyle Oscar kazanan Rita Moreno, yeniden çevrimde Valentina karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

WEST SIDE STORY KONUSU

1957 yapımı aynı adlı Broadway müzikalinin bir uyarlaması olan film, birbirine düşman iki sokak çetesinden Jets’in üyesi Tony ile Sharks’ın liderinin kız kardeşi Maria arasındaki tutkulu aşkı konu alıyor. Başrollerinde ilk kez bir filmde rol alan 18 yaşındaki Rachel Zegler ve Ansel Elgort‘ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor.

10 Aralık 2021 tarihinde ABD sinemalarında “West Side Story”yi yayınlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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