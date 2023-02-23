STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği sürüyor

Sadaka Gölgesi İnsani Yardım Derneği, depremin ilk gününden itibaren Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yardım çalışmalarına başladı.

Deprem bölgesindeki çalışmalara 250 gönüllü, 45 arama-kurtarma ekibi ve 2 iş makinesiyle destek veren dernek, 3 ilde kurulan aşevi ile depremzedelere sıcak yemek veriyor.

Dernek, bölgeye 190 çadır, 6 bin 500 battaniye, 42 bin hijyen seti, 51 bin 700 giyecek ve bot, 127 bin bebek bezi, 81 ton yakacak ve 400 soba gönderdi.

Deprem bölgesine gıda desteğinde de bulunan dernek, 170 bin ekmek, 1000 paket mama, 162 bin 700 şişe su, 160 bin konserve, 137 bin kek, 27 ton un ve 5 bin 500 gıda paketini depremzedelere ulaştırdı.

YESEVİ HAREKETİ YARALARI SARMAYA DEVAM EDİYOR

Yesevi Hareketi, ekipleriyle bölgede AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği arama-kurtarma faaliyetlerinde birçok insana ulaştı.

Depremzedelere su, temel gıda malzemeleri, battaniye, soba, kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Öte yandan, psikodestek ekipleriyle depremzedeleri ziyaret eden gönüllüler, depremden etkilenen çocuklarla özel olarak ilgileniyor.

HAYIR KAPISI DERNEĞİNİN YARDIMLARI

Hayır Kapısı Derneği, depremin ilk gününden beri İstanbul'dan gelen yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.

Dernek, afetzedelere 1 tır kuru gıda, 1 kamyon giysi, 1000 aileye kumanya paketi, 5 bin ekmek, 1000 battaniye, 750 hijyen paketi, 1000 kadın tesettür beresi, 250 soba, 150 elektrikli ısıtıcı, 17 büyük çadır, 1 mobil duş ve 3 mobil tuvalet gönderdi.

YEDİHİLAL DERNEĞİ ÇOCUKLARA OYUNCAK, KİTAP, DERGİ KUTULARI GÖTÜRÜYOR

YediHilal Derneği, depremin ilk saatlerinden itibaren 140 üniversite teşkilatı ve 70 temsilciliğiyle afetzedelerin yardımına koştu.

Hatay'a depremzedeler için 200 çadır ulaştıran dernek, yaş gruplarına göre oyuncak, kitap, dergi kutuları hazırlayarak çadır kentlerde yurtlarda kalan çocuklara dağıtıyor.

Dernek, Kahramanmaraş şubesini aşevi faaliyeti ve yardım dağıtma merkezine dönüştürerek, günlük 200 kişiye yemek veriyor.

Deprem bölgesine gıda, temizlik, erzak malzemeleri götüren dernek, 400 depremzedeye de konaklama imkanı sağladı.

ADIYAMANLILAR VAKFINDAN ADIYAMAN'A 80 TIR VE 2 KARGO UÇAĞI YARDIM

Adıyamanlılar Vakfı, depremin ardından tüm kapasitesi ve sivil yardım kadrolarıyla afet bölgesine ulaştı.

Vakıf gönüllüleri, profesyonel ekiplerin koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmalarına katılırken, depremzedelerin barınma, gıda ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarını temin etmek için de seferber olundu.

Adıyaman'da lojistik üs kuran vakıf, 150 konuta yerleştirdiği ailelere gıda, battaniye, ev eşyası ve benzeri yardımlarda bulundu. Vakıf, il merkezinden çevre köylere sığınan depremzedelere ve köy sakinlerine de yardım ulaştırdı.

Vakıf tarafından afet bölgesine yönelik başlatılan kampanyalarda Adıyaman ve ilçelerine 80 tır ve 2 kargo uçağı yardım gönderildi.

Yardımların büyük kısmını kuru ve yaş gıda, bebek maması, ısıtıcı ve jeneratör oluştururken; bunların yanı sıra 7 tır giyim ve battaniye, 2 tır çocuk ve yetişkin bezi, tuvalet kağıdı, peçete, sağlık ve hijyen malzemeleri, 1 tır tıbbi malzeme, 1 tır kömür, 1 tır odun, 1 tır soba, 3 tır su, 1 tır çadır, 25 bin ekmek yardımı gerçekleştirildi.

- Hukukçular Derneğinden deprem bölgesine yardım

Hukukçular Derneği, nakdi yardımlar kapsamında alınan bebek bezi, battaniye, mont, bot, bere ve yün çorap gibi malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştırdı.

Temin edilen gıda yardımı Deniz Feneri Derneğinin de desteğiyle Malatya'nın Bahri köyünde dağıtıldı.

Adıyaman'da Deniz Feneri Derneğince kurulan aşevine gıda desteği sağlanırken, sağlık malzemelerinin yer aldığı bir ambulans, doktor ve hemşirelerle Hatay'a gönderildi. Kurtarma çalışmaları için bölgeden istenen jeneratör, hilti, spiral ve demir makası Adıyaman'daki ekiplere teslim edildi.

Dernek, 17'şer ton kömür ve odunu Adıyaman'a gönderdi. 73 çadır ve 3 bin iç giyim eşyası ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Derneğin yardım seferberliğinde toplanan 2 milyon 277 bin 500 lira bölgeye gönderildi.

