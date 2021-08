Stranger Things 4. sezondan ilk görüntüler yayınladı! Dizinin 4. sezonu 2022’de yayınlanacak

COVID sonrası çekimlerini durdurmak zorunda kalan Stranger Things ekibi, birkaç aylık aranın ardından 28 Eylül'de sete geri dönmüştü. Netflix, bugün yayınladığı yeni bir videoyla dizinin gelecek sezonunun 2022'de ekrana geleceğini açıkladı. Ancak hangi dönemde yayınlanacağını detaylandırmadı.

STRANGER THİNGS 4. SEZON OYUNCU KADROSU

Stranger Things'in hazırlıkları devam eden 4. sezonunun kadrosuna Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund da dahil oldu.

STRANGER THİNGS HAKKINDA

1980'lerin bir nesli büyüleyen klasiklerine yazılmış bir aşk mektubu niteliğindeki Stranger Things, bir çocuğun sırra kadem bastığı 1983 yılı Indianası'nda geçiyor. Arkadaşları, ailesi ve yerel polis, onun ortadan kayboluşuna dair cevapları ararken kendilerini devlet tarafından yürütülen çok gizli deneylerin, ürpertici doğaüstü güçlerin ve son derece tuhaf küçük bir kızın karıştığı sıra dışı bir gizemin içinde bulur. Şimdi hayatta kalmak için güç birliği yapmak ve arkadaşlığın korkudan daha güçlü olduğunu hatırlamak zorundadırlar.

Stranger Things, 2016'da gösterime girmesinden bu yana, Emmy, Altın Küre, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Program of the Year, the People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards ve Teen Choice Awards’ta 65’in üzerinde ödül kazandı ve 175 farklı dalda ödüle aday gösterildi. Stranger Things, En İyi Drama dalında üç kez Emmy Ödülü adaylığı bulunan ve Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Sadece 3. sezonu, ilk dört günde 40.7 milyon kişi tarafından izlendi. Yayına girdikten bir hafta sonra ise 65 milyon kişi tarafından izlendi.