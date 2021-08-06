MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Stranger Things 4. sezondan ilk görüntüler yayınladı! Dizinin 4. sezonu 2022’de yayınlanacak

Stranger Things 4. sezondan ilk görüntüler yayınladı! Dizinin 4. sezonu 2022’de yayınlanacak

06.08.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in sevilen yapımı Stranger Things 4. sezonunu merakla bekleyenler için haber var. Yayınlanan bir videoyla dizinin 4. sezonunun 2022 yılında yayınlanacağı açıklandı.

COVID sonrası çekimlerini durdurmak zorunda kalan Stranger Things ekibi, birkaç aylık aranın ardından 28 Eylül'de sete geri dönmüştü. Netflix, bugün yayınladığı yeni bir videoyla dizinin gelecek sezonunun 2022'de ekrana geleceğini açıkladı. Ancak hangi dönemde yayınlanacağını detaylandırmadı.

STRANGER THİNGS 4. SEZON OYUNCU KADROSU

Stranger Things'in hazırlıkları devam eden 4. sezonunun kadrosuna Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund da dahil oldu.

STRANGER THİNGS HAKKINDA

1980'lerin bir nesli büyüleyen klasiklerine yazılmış bir aşk mektubu niteliğindeki Stranger Things, bir çocuğun sırra kadem bastığı 1983 yılı Indianası'nda geçiyor. Arkadaşları, ailesi ve yerel polis, onun ortadan kayboluşuna dair cevapları ararken kendilerini devlet tarafından yürütülen çok gizli deneylerin, ürpertici doğaüstü güçlerin ve son derece tuhaf küçük bir kızın karıştığı sıra dışı bir gizemin içinde bulur. Şimdi hayatta kalmak için güç birliği yapmak ve arkadaşlığın korkudan daha güçlü olduğunu hatırlamak zorundadırlar.

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown'un rol arkadaşı David Harbour: Onun için endişeliyimStranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown'un rol arkadaşı David Harbour: Onun için endişeliyim

Stranger Things, 2016'da gösterime girmesinden bu yana, Emmy, Altın Küre, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Program of the Year, the People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards ve Teen Choice Awards’ta 65’in üzerinde ödül kazandı ve 175 farklı dalda ödüle aday gösterildi. Stranger Things, En İyi Drama dalında üç kez Emmy Ödülü adaylığı bulunan ve Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Sadece 3. sezonu, ilk dört günde 40.7 milyon kişi tarafından izlendi. Yayına girdikten bir hafta sonra ise 65 milyon kişi tarafından izlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi!Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi!
Tarihinin en büyüğü! Kasaba yok olduTarihinin en büyüğü! Kasaba yok oldu
Baht Oyunu'na Ada'nın yüzükle imtihanı damga vuracak Baht Oyunu'na Ada'nın yüzükle imtihanı damga vuracak
Anahtar Kelimeler:
Stranger Things dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Milli Eğitim Bakanı değişti

Milli Eğitim Bakanı değişti

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.