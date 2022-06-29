Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown’un yeni projesi belli oldu! Bu sefer bilim kurgu filminde yer alacak

Avengers: Endgame ve Avengers: Infinity War’ın yönetmenleri Russo Kardeşler’in yeni projesinin detayları belli oldu. Simon Stalenhag’ın The Electric State isimli kitabından uyarlanan ve kitapla aynı ismi taşıyacak olan filmde Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown’un rol alacağı açıklandı.

Bilim kurgu türündeki The Electric State filminin çekimleri sonbaharda Atlanta’da başlayacak. Filmin senaryosu ise Infinite War ve Endgame’i yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely işbirliği sonucunda ortaya çıktı.



