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Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown’un yeni projesi belli oldu! Bu sefer bilim kurgu filminde yer alacak

29.06.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in sevilen dizilerinden biri olan Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown’un yeni projesi belli oldu. Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu bu sefer Marvel Sinema Evreni’nin yönetmenleri Russo Kardeşler’in yönetmen koltuğunda oturduğu bir bilim kurgu filminde rol alacak.

Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown’un yeni projesi belli oldu! Bu sefer bilim kurgu filminde yer alacak

Avengers: Endgame ve Avengers: Infinity War’ın yönetmenleri Russo Kardeşler’in yeni projesinin detayları belli oldu. Simon Stalenhag’ın The Electric State isimli kitabından uyarlanan ve kitapla aynı ismi taşıyacak olan filmde Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown’un rol alacağı açıklandı.

Bilim kurgu türündeki The Electric State filminin çekimleri sonbaharda Atlanta’da başlayacak. Filmin senaryosu ise Infinite War ve Endgame’i yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely işbirliği sonucunda ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Stranger Things dizisi
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