Christian Bale, yeniden Batman rolünü oynamayabilmesi için şartını sundu! “Nolan yönetirse Batman’i tekrar oynarım”

Oscar'lı oyuncu, ScreenRant ile gerçekleştirdiği röportajda, Christopher Nolan yönetmen koltuğuna geri döndüğü sürece Batman rolünü dördüncü kez üstlenmeye hazır olduğunu anlattı.

“BİR ANLAŞMAM VARDI”

Nolan ile aralarında bir anlaşma olduğundan söz eden Bale, “Kimse bana bundan bahsetmedi ve konuyu açmadı. Zaman zaman insanlar bana 'duyduğuma göre sana teklif edilmiş' diyorlar ve ben de 'bu benim için tamamen yeni bir haber, bana kimse söylemedi' diyorum.’ Chris Nolan ile bir anlaşmam vardı. Bunu yapacak kadar şanslıysak, üç film çekelim. Ve sonra uzaklaşalım. Çok fazla oyalanmayalım' dedik. Bana göre, Chris Nolan, anlatacak başka bir hikayem var derse bu önemli bir şey olurdu ve bu hikayeyi benimle anlatmak isterse, ben içinde olurdum." dedi.

Christopher Nolan imzalı "Batman Begins", "The Dark Knight" ve "The Dark Knight Rises" filmleri tüm zamanların en çok beğenilen çizgi roman uyarlamalarından oldu. Üçlemenin son iki filmi dünya çapında bir milyar doların üstünde hasılat elde etmişti.



