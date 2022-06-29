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  4. Christian Bale, yeniden Batman rolünü oynamayabilmesi için şartını sundu! “Nolan yönetirse Batman’i tekrar oynarım”

Christian Bale, yeniden Batman rolünü oynamayabilmesi için şartını sundu! “Nolan yönetirse Batman’i tekrar oynarım”

29.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christian Bale, Christopher Nolan'ın yönetmesi şartıyla Batman rolüne geri dönmeye hazır olduğunu söyledi. Daha öncesinde üç kez Batman serileri için birlikte çalışan ikiliden Bale’in açıklamaları hayranlarını sevindirmeyi başardı. Bale ve Nolan’ın henüz kesinleşen bir Batman projesi bulunmamasına rağmen ikilinin hayranları açıklamayı müjde olarak değerlendirdi.

Christian Bale, yeniden Batman rolünü oynamayabilmesi için şartını sundu! “Nolan yönetirse Batman’i tekrar oynarım”

Oscar'lı oyuncu, ScreenRant ile gerçekleştirdiği röportajda, Christopher Nolan yönetmen koltuğuna geri döndüğü sürece Batman rolünü dördüncü kez üstlenmeye hazır olduğunu anlattı.

“BİR ANLAŞMAM VARDI”

sinema kapak

Nolan ile aralarında bir anlaşma olduğundan söz eden Bale, “Kimse bana bundan bahsetmedi ve konuyu açmadı. Zaman zaman insanlar bana 'duyduğuma göre sana teklif edilmiş' diyorlar ve ben de 'bu benim için tamamen yeni bir haber, bana kimse söylemedi' diyorum.’ Chris Nolan ile bir anlaşmam vardı. Bunu yapacak kadar şanslıysak, üç film çekelim. Ve sonra uzaklaşalım. Çok fazla oyalanmayalım' dedik. Bana göre, Chris Nolan, anlatacak başka bir hikayem var derse bu önemli bir şey olurdu ve bu hikayeyi benimle anlatmak isterse, ben içinde olurdum." dedi.

Christopher Nolan imzalı "Batman Begins", "The Dark Knight" ve "The Dark Knight Rises" filmleri tüm zamanların en çok beğenilen çizgi roman uyarlamalarından oldu. Üçlemenin son iki filmi dünya çapında bir milyar doların üstünde hasılat elde etmişti.

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Christian Bale Batman (Yarasa Adam)
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