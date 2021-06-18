Stüdyoda artık o da var! Esra Erol bu kez eşinin derdine çare arıyor

Esra Erol, son dönemde adıyla bir marka haline gelen ender sunucular arasında yer alıyor. 14 sene önce, Türkiye'nin en garip televizyon kanallarında başlayan "Esra Erol'la Dest-i İzdivaç" programının onu bu noktaya getireceğini kendisi de tahmin etmiyordu. Ama program öyle çok sevildi ki, birbiri ardına evlilik programları yapılmaya ve hepsi "Esra Erol" olarak adlandırılmaya başladı. Ani bir kararla evlilik programlarının yayından kaldırılmsı bile onu pes ettirmedi. Bu kez, kayıpları aramaya ve aileleri birleştirmeye yönelik bir program sunmaya başladı. Çok yüksek izlenme oranları yakalayan Esra Erol, bu kez evlilikle değil, herkesin derdine derman olmasıyla ün yaptı. Sonunda, eşi Ali Özbir bile çareyi onun stüdyosunda aramaya başladı.

Terapi köşesi varmış

Ünlü sunucu, 11 yıldır iş insanı Ali Özbir'le mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki çocuk sahibi olan çift, birbirlerinin her anında yanında olmaya çalışıyor. Sık sık eşinin stüdyosuna gelen Ali Özbir, bu kez derdini de paylaşmaya başladı.

Esra Erol'un, "Oooo, kulisin terapi köşesine Ali beyler gelmiş…" yazarak paylaştığı fotoğraf kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni aldı.



