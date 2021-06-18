MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Stüdyoda artık o da var! Esra Erol bu kez eşinin derdine çare arıyor

Stüdyoda artık o da var! Esra Erol bu kez eşinin derdine çare arıyor

18.06.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Esra Erol, hafta içi her gün sunduğu "Esra Erol'da" programıyla insanların derdine derman olmayı sürdürüyor. Sonunda, eşi Ali Özbir de çareyi Esra Erol'un stüdyosunda aramaya başladı.

Stüdyoda artık o da var! Esra Erol bu kez eşinin derdine çare arıyor

Esra Erol, son dönemde adıyla bir marka haline gelen ender sunucular arasında yer alıyor. 14 sene önce, Türkiye'nin en garip televizyon kanallarında başlayan "Esra Erol'la Dest-i İzdivaç" programının onu bu noktaya getireceğini kendisi de tahmin etmiyordu. Ama program öyle çok sevildi ki, birbiri ardına evlilik programları yapılmaya ve hepsi "Esra Erol" olarak adlandırılmaya başladı. Ani bir kararla evlilik programlarının yayından kaldırılmsı bile onu pes ettirmedi. Bu kez, kayıpları aramaya ve aileleri birleştirmeye yönelik bir program sunmaya başladı. Çok yüksek izlenme oranları yakalayan Esra Erol, bu kez evlilikle değil, herkesin derdine derman olmasıyla ün yaptı. Sonunda, eşi Ali Özbir bile çareyi onun stüdyosunda aramaya başladı.

Terapi köşesi varmış

Esra Erol Ali Özbir

Ünlü sunucu, 11 yıldır iş insanı Ali Özbir'le mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki çocuk sahibi olan çift, birbirlerinin her anında yanında olmaya çalışıyor. Sık sık eşinin stüdyosuna gelen Ali Özbir, bu kez derdini de paylaşmaya başladı.

Esra Erol Ali Özbir

Esra Erol'un, "Oooo, kulisin terapi köşesine Ali beyler gelmiş…" yazarak paylaştığı fotoğraf kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Meşhur kavgayı Instagram'da andı: "Ne güzel..."Meşhur kavgayı Instagram'da andı: "Ne güzel..."
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Özgür Abik teslim oldu

Özgür Abik teslim oldu

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.