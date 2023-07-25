Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi nerede çekildi?

Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi hakkında detaylı bilgiler sorgulanıyor. Yönetmen koltuğunda Şevki Es’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Coşkun’un kaleme aldığı Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi FOX TV ekranlarında sinema keyfi yaşatacak. İşte Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin detayları...

SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ KONUSU

Yaşanan bir kaza, beş yakın arkadaşın geleceğeışınlanmasına neden olur. Gençler, gelecekte ciddi bir sukıtlığı yaşandığını görür. Eve dönmek için mücadele eden grup, bu sırada gelecekte yakın arkadaşlar edip, kısıtlı sukaynaklarını korumaya çalışır.

SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ OYUNCULARI

Çağla Naz Kargı, Gediz Cihangir Doğan, Behiç Burhanlıoğlu, Demir Saygı, Selen Gül, Elif Erkan, Başak Atıcı, Fatih Hürkan, Ahmet Cüneyt Yalaz, Ömer Köse, Nejat Naci Vural ve Arhan Kuyucak

SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin başlangıç kısmı İstanbul'da bulunan barajlarda çekilmiştir.

