MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi nerede çekildi?

Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi nerede çekildi?

25.07.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yapımını Fabrika Yapım, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi bu akşam FOX TV izleyicisiyle buluşacak. Peki, Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi ne zaman çekildi?

Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi hakkında detaylı bilgiler sorgulanıyor. Yönetmen koltuğunda Şevki Es’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Coşkun’un kaleme aldığı Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filmi FOX TV ekranlarında sinema keyfi yaşatacak. İşte Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin detayları...

SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ KONUSU

Yaşanan bir kaza, beş yakın arkadaşın geleceğeışınlanmasına neden olur. Gençler, gelecekte ciddi bir sukıtlığı yaşandığını görür. Eve dönmek için mücadele eden grup, bu sırada gelecekte yakın arkadaşlar edip, kısıtlı sukaynaklarını korumaya çalışır.

skgb2

SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ OYUNCULARI

Çağla Naz Kargı, Gediz Cihangir Doğan, Behiç Burhanlıoğlu, Demir Saygı, Selen Gül, Elif Erkan, Başak Atıcı, Fatih Hürkan, Ahmet Cüneyt Yalaz, Ömer Köse, Nejat Naci Vural ve Arhan Kuyucak

SU KORUYUCULARI GELECEĞİN BEŞLİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi filminin başlangıç kısmı İstanbul'da bulunan barajlarda çekilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi terk mi ediyor? Bakın ne yanıt verdiTürkiye'yi terk mi ediyor? Bakın ne yanıt verdi
Mezarının hali üzmüştü! Görüntülerden sonra... Mezarının hali üzmüştü! Görüntülerden sonra...
Annesi Çolpan İlhan'ı andı! Mesajı herkesi duygulandırdı Annesi Çolpan İlhan'ı andı! Mesajı herkesi duygulandırdı
Anahtar Kelimeler:
FOX gençler ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kendi kanımda boğulacaktım, 350 diş birden saplandı”

“Kendi kanımda boğulacaktım, 350 diş birden saplandı”

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.