Suç eş anlamlısı nedir? Suç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Suç kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayanır. Kelime, Eski Türkçe zamanından günümüze kadar korunarak ve türetilerek ulaşmıştır. Suç kelimesi Eski Türkçede “bükülme, yönünden sapma, reddetme” anlamına gelen "suç" kelimesinden evrilmiştir. Ayrıca bu sözcük Eski Türkçede “bükülmek, boyun eğmek” fiiline "+Iş" eki eklenerek türetildiği düşünülmektedir. Kullanımı oldukça eskiye dayanan suç sözcüğünün tarihçesine bakıldığında yazılı olarak ilk defa 1073 yılında Kaşgarî tarafından yazılmış Divan-i Lugati't-Türk eserinde olduğu düşünülmektedir. Türk Dil Kurumuna göre suçun anlam karşılıkları aşağıda listelenmiştir:
Suç kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:
Suç kelimesi dilimizde uzun zamandan beri varlığını koruyan bir kelimedir. Zaman içerisinde diğer dillerle de yaşanan etkileşimler sonucunda suçla aynı anlama gelen fakat suçla farklı yazılan kelimeler de türemiştir. Suç eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde suç yerine geçebilen kelimelerdir. Suçun eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:
Suç kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: