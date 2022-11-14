Tercih eş anlamlısı nedir? Tercihin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçemiz kelime haznesi bakımından epey geniştir. Farklı dillerden birçok sözcük zaman içerisinde değişime uğramış ve dilimize gelmiştir. Tercih sözcüğü Arapça "rch" kökünden türetilen ve yeğleme anlamına gelen “tarcīh” sözcüğünden alıntıdır. Tercih kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılır. Dilimize de benzer bir manada geçen tercih kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre tek bir manası vardır. Herhangi bir şeyi diğerlerinden daha ehemmiyetli saymaya, uygun görüp seçmeye veya üstün görmeye yani "yeğleme"ye tercih denmektedir. Tercih sözcüğünün içerisinde geçtiği “tercih etmek” gibi atasözü ve deyimler de bulunmaktadır.

Tercih kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tercihin eş anlamlısı olan sadece bir kelime bulunmaktadır. Bu kelime cümle içerisinde tercih yerine kullanıldığında o cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk yaşanmamaktadır. Tercih kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

Yeğleme

Yeğleme kelimesi, tercih kelimesi ile aynı manayı taşır. Bu yüzden cümle içerisinde tercih sözcüğü yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerin kullanımı hem cümlelerin tekrara düşmesini önler hem de o cümleleri çeşitlendirir.

Tercihin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Birçok kişi konuşma dilinde tercih sözcüğünü oldukça sık kullanılmaktadır. Anlamdaş sözcüklerin yazım ve okunuş stilleri birbirinden farklı olsa da anlam açısından hepsi benzerdir. Tercih eş anlamlısı olan sözcüğün kullanıldığı bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir: