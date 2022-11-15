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Tatlı eş anlamlısı nedir? Tatlının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.11.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz çok zengin bir kelime haznesine sahiptir. Farklı kökenli kelimeler ve Türkçe kökenli kelimeler dilimizi zenginleştirmektedir. Dilimiz eş anlamlı sözcükler açısından da oldukça zengindir. Anlatmak istediklerimizi eş anlamlı sözcüklerle, anlatım bozukluğuna yol açmadan ifade edebiliriz. Özellikle tekrar etmemiz gereken kelimelerde eş anlamlı sözcükleri kullanabiliriz. Anlam olarak aynı ama okunuş ve yazılışları farklı kelimeler anlamdaş kelimelerdir. Peki, tatlı eş anlamlısı nedir?

Tatlı eş anlamlısı nedir? Tatlının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca toplumlar her zaman birbirleriyle iletişim içinde olmuştur. Toplumlar birçok açıdan birbirlerini etkiledikleri gibi dil yönünden de fazlasıyla etkileşim içinde olmuşlardır. Türkçe bu etkileşimden fazlasıyla etkilenen bir dildir. Türkçe çok fazla sayıda farklı kökenli kelimeyi haznesine eklemiştir. Bu sebeple dilimiz oldukça zengin bir dildir. Tatlı sözcüğü "tat" kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türetilmiştir ve Türkçe kökenli bir sözcüktür. Tatlı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Şeker tadında olan
  • Acı karşıtı, acı olmayan
  • Şekerli veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek
  • İnsanı çeken, göze ve kulağa iyi ve hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren
  • Sevimli, hoş
  • Hoşa gidecek biçimde, hoşça
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Tatlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tatlı sözcüğü çok sık kullanılan bir kelimedir. Günlük yazılı ve sözlü konuşma dilinde tatlı kelimesine fazlaca yer verildiği için tatlı kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğunun önüne geçecektir. Tatlı sözcüğü dilimizde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Genel olarak akılda olumlu bir etki uyandıran tatlı sözcüğü, çok sık kullanılabildiği için tatlının eş anlamlısı olan kelimeler alternatif olarak kullanılır. Tatlı eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Şirin
  • Yumuşak
  • Şekerli

Tatlı sözcüğünü kullandığımız her cümlede tatlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri de kullanabiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğu yaratmaz.

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Tatlının eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tatlı sözcüğünü tekrar etmemiz gereken anlatımlarda tatlı sözcüğünün eş anlamlılarını kullanarak anlatım bozukluğu oluşmasının önüne geçebiliriz. Tatlı sözcüğünün eş anlamlıları ile oluşturabileceğimiz örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Küçük kızın çok şirin bir hâli vardı, herkese gülümseyerek bakıyordu.
  • Öğretmenimizin tüm sınıfa karşı çok yumuşak bir tutumu vardı.
  • Elma kurabiyelerinin şekerli tadı ve kokusu bizi mest etmişti.
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