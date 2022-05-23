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  4. Sude Naz Akkuş'a veda... Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye katıldı! 'Takipçisi olacağız'

Sude Naz Akkuş'a veda... Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye katıldı! 'Takipçisi olacağız'

23.05.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Sude Naz Akkuş için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şoförle ilgili Yargı gereken neyse yapacak. Bizler de takipçisi olacağız." dedi.

Sude Naz Akkuş'a veda... Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye katıldı! 'Takipçisi olacağız'

AK Parti'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü üniversite öğrencilerini taşıyan bir tur otobüsü Niğde'de kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen feci kaza neticesinde Aralarında Kocaelili Sude Naz Akkuş'un (20) da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybederken 41 kişi ise yaralandı.

Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okuyan Sude Naz için Kartepe İstasyon Mahallesi Tepecik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan cenaze töreninde "Şoförle ilgili Yargı gereken neyse yapacak. Bizler de takipçisi olacağız." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan
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