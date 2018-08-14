Şükran Ovalı bebeğine o şarkıyla seslendi!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de dünyaevine girmişti. Çift evliliklerinin birinci yılında çocuk sahibi olacaklarını duyurmuştu.

Doğuma sayılı günler kala çift söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Canımsın Sen' şarkısıyla kızlarına seslendi.

"BU ŞARKI BİZDEN SANA"

Şükran Ovalı Erkin, sosyal medya hesabından eşi Caner Erkin ile çekildikleri bu fotoğrafları 'Mihran Ela Erkin bu şarkı bizden sana sağlıkla gel...' notuyla paylaştı.

'CANIMSIN SEN'

Adın başka, tadın başka

Sığmıyorsun ele avuca

Delisin sen

Dilerim ki benle yaşa

Bildiklerin ezber değil

Yenisin sen

Boşuna mı yaprak gibi

Rüzgârına kapıldım ben

Unutup kendimi bir divaneye

Takıldım ben

Ayağı eşikten dışarıda

Git gidersen

Bu gönül çoktan razı senden

Nasıl istersen

