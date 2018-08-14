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Şükran Ovalı bebeğine o şarkıyla seslendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Evliliklerinin birinci yılında çocuk sahibi olacaklarını duyuran Caner Erkin ve Şükran Ovalı Erkin çifti, bebeklerine Sezen Aksu'ya ait 'Canımsın Sen' şarkısıyla seslendi.

Şükran Ovalı bebeğine o şarkıyla seslendi!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de dünyaevine girmişti. Çift evliliklerinin birinci yılında çocuk sahibi olacaklarını duyurmuştu.

Doğuma sayılı günler kala çift söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Canımsın Sen' şarkısıyla kızlarına seslendi.

"BU ŞARKI BİZDEN SANA"

Şükran Ovalı Erkin, sosyal medya hesabından eşi Caner Erkin ile çekildikleri bu fotoğrafları 'Mihran Ela Erkin bu şarkı bizden sana sağlıkla gel...' notuyla paylaştı.

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'CANIMSIN SEN'

Adın başka, tadın başka
Sığmıyorsun ele avuca
Delisin sen
Dilerim ki benle yaşa
Bildiklerin ezber değil
Yenisin sen
Boşuna mı yaprak gibi
Rüzgârına kapıldım ben
Unutup kendimi bir divaneye
Takıldım ben
Ayağı eşikten dışarıda
Git gidersen
Bu gönül çoktan razı senden
Nasıl istersen

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Anahtar Kelimeler:
şükran ovalı caner erkin Canımsın Sen

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