Şükran Ovalı'dan evlilik itirafı! "Hamdım piştim..."

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan, Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşayan Şükran Ovalı, Re Touch Mag'in kapağı oldu, dergiye verdiği röportajda kızı ve evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"MİHRAN'DAN ÖNCE EKSİKMİŞİM"

37 yaşındaki oyuncu, "Mihran Ela'nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Anne olunca çok fazla değişim de beraberinde geliyor. Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da. Mihran’la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım. Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni. Gerçekten düşünüyorum da onsuz ne yapmışım bunca zaman. Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. 'Onunla yeniden doğdum' diyebilirim. Hep güçlü bir kadındım, yıllardır kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Kısa yoldan söylemem gerekirse; hamdım, piştim."

"EVLİLİĞE CESARETİM YOKTU"

Yargı'nın Savcı Derya'sı, "Caner Bey ile tanışmadan önce evlilik ve anne olma fikrine nasıl bakıyordunuz?" sorusunu ise "Açıkçası düşünmüyordum. Çok da isteğimi hatta cesaretim yoktu evliliğe ama her zaman çok anaç biriydim. Çocukları hep çok sevmişimdir, bunu beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Hayatın size ne getireceğini bilemiyorsunuz tabii, çok şükür ki Caner’le yollarımız kesişti. Şimdi ailem, her şeyim ve tekrar 'iyi ki' diyorum. İstikrar sabır ve cesaret... Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Ön yargı işte. Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel" şeklinde cevapladı.

"EVCİMENİMDİR"

"Gün bitince ev ortamında nasıl biri Şükran Ovalı?" sorusu üzerine ünlü oyuncu, "Sakin, pijamalı, sevdikleriyle zaman geçiren, kızının dibinden ayrılmayan biri. Evcimenimdir, evde vakit geçirmeyi çok severim. Sağlam dostlarım var seçilmiş ailem her biri. Sıkça onlarla bir araya geliriz mutlaka. Sevdiklerimle birlikte kalabalık sofralarda vakit geçirmeyi çok severim" ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER ÖĞRENİYORUZ"

Kontrolcü bir anne olmadığını dile getiren Ovalı, "Canım kızım coşkusuyla, gülüşüyle, paylaşmasıyla çok cömert bir çocuk, küçücük bedenine minnet sığdırmış bir çocuk. Dilerim hayat da ona cömert davransın. Eğleniyoruz, çok öğreniyoruz hep beraber. Kontrolcü değilim ama elim, nefesim hep üstünde. Dilerim ona yük olmadan tüm hayallerine eşlik ederim" dedi.

