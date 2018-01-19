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Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil dostluğu bitti mi?

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 23:14 | Son Güncelleme 9 saat önce

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen oyuncular Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil dostluğu bitti. İkilinin samimiyetinden Caner Erkin’in rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil dostluğu bitti mi?

Sürekli olarak paylaştıkları samimi görüntüler yüzünden bir dönem aralarında aşk dedikodularının dahi çıkmasına neden olan Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil‘in, uzun süredir konuşmadıkları öğrenildi. Çiftin arasının bozulması Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in düğününün gerçekleştiği dönemlere denk geliyor. Akşam’ın haberine göre yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil ikilisinin dostluğunun bitmesinde Caner Erkin’in etkili olduğu öne sürüldü.

Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil 3

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR
İddialara göre; ünlü futbolcu bu yakınlıktan rahatsız olup, Şükran Ovalı'nın Erkan Kolçak Köstendil'le görüşmesini yasakladı. İki eski dost sosyal medya hesaplarından birbirini de takipten çıkararak bu dargınlığı da gözler önüne serdi.

Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil 2

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