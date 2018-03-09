MAGAZİN

Şükran Ovalı'ya çirkin yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Eşi Caner Erkin'in yaptığı kaza sonrası hamileliği ortaya çıkan Şükran Ovalı, çıkan haberlere isyan etti

Şükran Ovalı'ya çirkin yorum!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşiyle birlikte seyir halindeyken, bir taksiye çarptığı ve ardından da kaçtığı iddia edilmişti.

Olay anında ise Caner Erkin'in "Eşim hamile" sözleri üzerine çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin açıklama Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı'dan geldi.

Şükran Ovalı "Dünkü olayda şanslıyım ki yoldan geçen Yeliz Eker beni görüp durdu ve olayı onlar beraber 3 kişi daha gördü. Ve söylenenlerin iftira olduğuna şahit. Duran arabaya çarpan karşı taraftır" dedi.

"VİCDANSIZ ALLAHSIZ"

Şükran Ovalı 'nın yaptığı açıklamanın altına bir takipçisi "İnşallah üzerinizden bela eksik olmaz" diyerek çirkin bir yorum yaptı.

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Şükran Ovalı bu yoruma çıldırdı ve takipçisine "Vicdansız, Allahsız! Bir de kadın olacaksın" diyerek ateş püskürdü.

Şükran Ovalı daha sonra ise Instagram hesabındaki paylaşımları yoruma kapadı.

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şükran ovalı caner erkin şükran ovalı hamile

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