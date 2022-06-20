Şükrü Özyıldız'dan teknede kas şov!

Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Şükrü Özyıldız, Fethiye'de tatil yapıyor. Tekne turuna çıkan 34 yaşındaki oyuncunun, "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla yayınladığı fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Spor tutkunu olan Özyıldız'ın, kaslarına yorum yağdı.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar da karelere kayıtsız kalmadı. Mola, fotoğraflara "Açmayaydın sezonu be Şükrü’m!" yorumunu yaparken, Dizdar ise, "Aç tabi sezonu Şükrü! Vuhuu!" mesajını yazdı.





