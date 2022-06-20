MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şükrü Özyıldız'dan teknede kas şov!

Şükrü Özyıldız'dan teknede kas şov!

20.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, tatil sezonunu açtı. Özyıldız'ın sosyal medyadan paylaştığı tekne pozları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Şükrü Özyıldız'dan teknede kas şov!

Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Şükrü Özyıldız, Fethiye'de tatil yapıyor. Tekne turuna çıkan 34 yaşındaki oyuncunun, "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla yayınladığı fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Spor tutkunu olan Özyıldız'ın, kaslarına yorum yağdı.

3471026_c48a9d122cde76afeba2616ba60adca0_640x640

Ezgi Mola ve Merve Dizdar da karelere kayıtsız kalmadı. Mola, fotoğraflara "Açmayaydın sezonu be Şükrü’m!" yorumunu yaparken, Dizdar ise, "Aç tabi sezonu Şükrü! Vuhuu!" mesajını yazdı.

3471026_50ecaff6c3fcd4aec709a2a7cf714a42_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eda Taşpınar'ın bikinili Mykonos pozu nefes kesti! Gece deniz kenarından paylaştıEda Taşpınar'ın bikinili Mykonos pozu nefes kesti! Gece deniz kenarından paylaştı
Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu! Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!
Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."
Anahtar Kelimeler:
Şükrü Özyıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı

4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.