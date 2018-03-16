MAGAZİN

Şükrü Özyıldız davayı kazandı: 78 bin lira alacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kış Güneşi” adlı dizide başrol oynayan Şükrü Özyıldız, dizinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya şirketine açtığı davayı kazandı

Şükrü Özyıldız davayı kazandı: 78 bin lira alacak

Kış Güneşi” adlı dizide başrol oynayan Şükrü Özyıldız davayı kazandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya oyuncu Şükrü Özyıldız katılmadı.

Özyıldız’ı avukatı İsmail Filiz, davalı yapım şirketini ise avukatı Ayşe Öcal temsil etti. Mahkeme taraflar arasındaki uyuşmazlığın yapımcı ile oyuncu arasındaki alacağın tespiti davası olduğunu belirtti. Davalı yapım şirketi ise aleyhteki iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

Şükrü Özyıldız’ın avukatı, “Biz karşı tarafın ticari defterlerine dayanarak bu davayı açtık. Davalının ticari defterlerine işlenmiş borcu kabul ettiğini göstermektedir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

Davalı yapım şirketi de davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Şükrü Özyıldız’ın açtığı itirazın iptali davasını kabul ederek 65 bin 67 lira icra takibi ile yüzde 20 icra inkar tazminatı 13 bin 13 lira olmak üzere toplam 78 bin liranın davalı şirketin oyuncuya ödenmesine karar verdi. (HÜRRİYET)

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