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  4. Sular çekilince ortaya çıktı! Barajı adeta ikiye ayırdı

Sular çekilince ortaya çıktı! Barajı adeta ikiye ayırdı

25.08.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'daki Karakaya Baraj Gölü'nde sular çekilince demir yolu köprüsü ortaya çıktı. Barajı adeta ikiye bölen köprü, bölgeye gelenlerin ilgi odağı oldu.

Sular çekilince ortaya çıktı! Barajı adeta ikiye ayırdı

Yeşilyurt ilçesi Küllü Mağara Mahallesi mevkiinde bulunan demir yolu, Karakaya Baraj Gölü’nün suları altında kalmıştı. Son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisiyle barajda metrelerce çekilme yaşandı ve demir yolu yeniden ortaya çıktı. Barajı ortadan ikiye bölen demir yolu, balık tutmak isteyen vatandaşların barajın ortasına kadar ulaşmasını sağlıyor.

"SU AZALINCA ORTAYA ÇIKTI"

Küllümağara Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Uçar, demir yolunun barajda suların çekilmesiyle ortaya çıktığını belirterek, “Bu yıl kuraklıktan dolayı baraj çekildi. Barajın kotası tam bulunduğumuz yer. Ortaya çıkan eski demir yolu, barajda su azalınca ortaya çıktı. Çok fazla sivrisinek var. Baraj demir yolunun ortaya çıkmasıyla ortadan ikiye bölündü. Balık tutan çok barajda” şeklinde konuştu.

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İHA

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Malatya
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