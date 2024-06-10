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'Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?' sorusuna Oktay Kaynarca'dan bomba itiraf: "Bence..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.06.2024 10:23
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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırmıştı. Başarılı kariyeri ile gündeme gelen Kaynarca, katıldığı bir programda hafızalara kazınan iki karakter hakkında konuştu. Kaynarca, en çok hoşuna giden karakterin Hızır Çakırbeyli olduğunu söyledi.

'Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?' sorusuna Oktay Kaynarca'dan bomba itiraf: "Bence..."

Oktay Kaynarca başarılı kariyeri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Usta oyuncu fenomen diziden sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırmıştı.

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Oyuncunun canlandırdığı iki karakterde çok beğenilmişti. Kaynarca son olarak A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu.

Programda Kaynarca'ya sunucu 'Süleyman Çakır mı? Yoksa Hızır Çakırbeyli mi?' diye sordu.

Sahnede kendinden geçti! "Oldu mu?" Sahnede kendinden geçti! "Oldu mu?"

Soruya yanıt veren Kaynarca "Bence Hızır Çakırbeyli" olarak yanıt verdi. Sebebi ile ilgili olarak da şu itiraf da bulundu:

"Çünkü Hızır daha insan ve daha olgun. Her şeye hakim ve daha keyifli... Açılımı ve yelpazesi daha geniş bir adam. O yüzden itiraf etmek gerekirse Süleyman Çakır'ı oynamak kolay ama Hızır Çakırbeyli karakterini bütün notalarına basarak oynamak hem daha önemli hem de daha zor. O yüzden Hızır Çakırbeyli hoşuma gidiyor."

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"GELİP BANA SARILDI"

'6. sezondur sokakta rastladığın en ilginç şey nedir?' sorusuna ise Kaynarca, "Bir yere yetişmem gerekiyor nereye olduğunu hatırlamıyorum. Havalimanından hızlıca geçtim. Uçuş kapısını arıyorum neredeydi diye! Oradan bana doğru gelen bir polis memuru 'Bir dakika' dedi. Herkes döndü, baktı. Bana 'Ellerinizi kaldırın' dedi. Hakikaten çok sinirlendim. Ellerimi kaldırdım gelip sarıldı" yanıtını verdi.

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Oktay Kaynarca
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