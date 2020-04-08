Süleyman Çakır sözleri: Ölüm yıl dönümünde efsane Süleyman Çakır sözleri

Süleyman Çakır, Türk televizyonlarının en sevilen ve en başarılı dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi’nin en dikkat çeken karakterlerinden biriydi. 16. yıl önce karakterin dizide ölmesi büyük infial yaratmıştı. Karakter o kadar seviliyordu ki gıyabında cenaze namazı kılınmış ve Mevlüt okutulmuştur. Biz de karakterin ölüm yıl dönümünde sosyal medyadaki anma etkinliklerine katılmak isteyenler için Süleman Çakır sözleri derlemesi hazırladık.
Esaslı racon kesmesi, laf sokması ve damar sözleri ile ünlü olan Süleyman Çakır karakterinin sözlerini sizin için listeledik.
Ya yanımda dur ya ardımda ama karşımda durma karşımda durunca göremiyorum önümü kapatıyorsun.
Bizim bir adımız var, ezanla kondu selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.
Paranı kaybedersen geri kazanırsın gücünü kaybedersen geri alırsın namını kaybedersen her şeyini kaybedersin.
Geldiğim yerlere planlarla gelmedim vura vura, kıra kıra, yıka yıka, yıkıla yıkıla ama tek gün bile yarın ne olacak demeden yani bileğimin hakkıyla.
Asla birilerinin umudunu kırma belki de sahip oldukları tek şey o’dur.
Benim bu alemdeki raconum; belimdeki silahı çektikten sonra, mermim bitene kadar yerine koymamaktır.
Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır.
Biz racon bilen adamız racona göre yaşarız karşımızda da racon görmek isteriz raconumuza para gibi pis şeyler helal getiremez.
Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma.
Allah’tan başka kimseye biat etmem, vuracağım adamı bile önceden söylerim, çok kan akacak lan.
Dostun dostumdur düşmanın düşmanım.
Süleyman Çakır Sözleri
İkinizin de Allah belasını versin diyeceğim de beni göndererek Allah sizin belanızı vermiş zaten.
Kaç ölüm adını değiştirir usta?
O bileğini bükerler reis boynumuz bükülmesin de bileğimizin bükülmesi önemli değil.
Her şeyin, zamanı var; yaşamanın, sevmenin, hatta ölmenin bile…
Yiyebileceğin kadarını ısır yoksa senin dişlerini tek tek söker tesbih yaparım sülalene çekerim.
Geçmişini unutan geleceğini bulamaz …
Yaşamak için yalvarmadık, ölmek için de yalvarmayız!
Bizim hedefimiz belli… Mafya kalmayana kadar devlet, mafya bittikten sonra Mehmet.
Biz belimize silahı, silahla vurulmak için koyduk…
Terazinin iki tarafında kimin durduğunun önemi yoktur önemli olan kefeyi tutan demir
Böyle adamlar ölümden kaçmaz ölümle yaşar…
Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.
Kasap çocuğunun eline bıçak vermemeli ya kendini yaralar ya başkasını.
Kaldığın yerden devam edemiyorsan en baştan başlarsın…
Sen Düşmanına Etek Giydirirsen Oğlunda Okul Arkadaşına Giydirir.
Ne sevdiğim için yaşayabiliyorum ne Vatan için ölebiliyorum…
Biz ormanların kralıyız aslanım ite çakala verecek canımız yok.
Sen hiç mezar taşına delikanlı yazıldığını gördün mü?
Kahpelik gizli yapılır gizli kalmaz!
Beyazın kaderi kirlenmek siyahın kaderi suçlanmaktır.
Bir yolda gidiyoruz, bu yolda dönenlerde olacak ölenler de.
Büyük güç büyük sorumluluk ister.
Sen sen ol! Asla biz olma.
Atasını tanımayan, it peşinde gezer!
Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk.
Her gün olan yenilik benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir.
İnsana güvenme ölür, ağaca yaslanma kurur.
Bardak zaten dolu, damlayana yazık olacak!
Ölüler de zannediyor ki, diriler her gün helva yiyor.
Kurtlukta kanun, düşeni yemektir.
Namımızın büyüklüğü, dostlarımızın büyüklüğündendir.