Süleyman Çakır sözleri: Ölüm yıl dönümünde efsane Süleyman Çakır sözleri

Süleyman Çakır, Türk televizyonlarının en sevilen ve en başarılı dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi’nin en dikkat çeken karakterlerinden biriydi. 16. yıl önce karakterin dizide ölmesi büyük infial yaratmıştı. Karakter o kadar seviliyordu ki gıyabında cenaze namazı kılınmış ve Mevlüt okutulmuştur. Biz de karakterin ölüm yıl dönümünde sosyal medyadaki anma etkinliklerine katılmak isteyenler için Süleman Çakır sözleri derlemesi hazırladık.

SÜLEYMAN ÇAKIR SÖZLERİ

Esaslı racon kesmesi, laf sokması ve damar sözleri ile ünlü olan Süleyman Çakır karakterinin sözlerini sizin için listeledik.

Ya yanımda dur ya ardımda ama karşımda durma karşımda durunca göremiyorum önümü kapatıyorsun.

Bizim bir adımız var, ezanla kondu selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.

Paranı kaybedersen geri kazanırsın gücünü kaybedersen geri alırsın namını kaybedersen her şeyini kaybedersin.

Geldiğim yerlere planlarla gelmedim vura vura, kıra kıra, yıka yıka, yıkıla yıkıla ama tek gün bile yarın ne olacak demeden yani bileğimin hakkıyla.