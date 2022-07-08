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Süleyman Soylu'dan mezarlık için yardım istemişti! Bülent Ersoy'un vasiyeti yeniden gündem oldu

08.07.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu'dan mezarlığı için ricada bulunduğunu açıklayan Bülent Ersoy'un yıllar önceki vasiyeti yeniden gündem oldu. İşte Bülent Ersoy'un Gülşen'den istediği şey...

Süleyman Soylu'dan mezarlık için yardım istemişti! Bülent Ersoy'un vasiyeti yeniden gündem oldu

Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli" demişti. Bülent Ersoy'un bugünlerde ise yıllar önceki vasiyeti yeniden gündem oldu.

2011 YILINDA VASİYET ETMİŞ

Ünlü sanatçı, 2011 yılında verdiği vasiyetine göre, ilk dinlediğinde gözünden yaş geldiğini belirttiği 'Aşktan Sabıkalı' şarkısının Gülşen tarafından mezarı başında okunmasını talep etti.

Bülent Ersoy'dan Süleyman Soylu'ya geniş mezar ricasıBülent Ersoy'dan Süleyman Soylu'ya geniş mezar ricası

GÜLŞEN AÇIKLAMIŞTI

Şarkıcı Gülşen, yıllar önce Bülent Ersoy'un kendisinden talebi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Londra'dayken bir gece Bülent Ersoy arayıp 'Evladım, nerede benim şarkım' diye sordu. O gece uykumdan bir anda uyandım, şarkıyı yapıp bitirdim. Döndüğümde Bülent Ersoy'a dinlettim, çok beğendi. Hatta 'Hayatımın parçası, öldüğümde mezarımda bu şarkıyı çalın' dedi."

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Bülent Ersoy
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