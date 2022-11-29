Sulh eş anlamlısı nedir? Sulh kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sulh kelimesinin kökeni Arapçaya dayanır ve Arapça "ṣlḥ" kökünden gelmiştir. Bu kökün vezinle çekimlenerek türetilen ve "barış" anlamına gelen "ṣulḥ" kelimesinden alıntıdır. Sulh kelimesi dilimizde uzun zamandır kullanılan bir kelime olsa da günümüzde çok sık tercih edilen bir kelime değildir. Tespit edilen en eski kaynağa göre sulh kelimesi ilk olarak 1330 yılında Aşık Paşa'nın Garib-name'sinde geçtiği düşünülmektedir. Türkçeye de benzer bir anlamla geçmiştir.Türk Dil Kurumuna göre sulh kelimesinin anlam karşılığı "barış"tır. Sulh kelimesinin cümle içerisinde kullanımı aşağıda verilmiştir:
Çeşitli dillerde rastlanan sözcüğün anlam karşılığı bulunduğu gibi sulh kelimesinin eş anlamı da bulunabilir. Sulh kelimesi Arapça kökenli olsa da sulhun eş anlamlısı olan kelime Türkçe kökenli bir kelimedir. Sulh eş anlamlısı olan kelime "barış" sözcüğüdür. Barış kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra Türkçenin yeni döneminde "sulh" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiş bir kelimedir.
Sulh kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurulabilir. Sulh eş anlamlısı olan barış kelimesiyle örnek cümleler: