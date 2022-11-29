Sulh eş anlamlısı nedir? Sulh kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sulh kelimesinin kökeni Arapçaya dayanır ve Arapça "ṣlḥ" kökünden gelmiştir. Bu kökün vezinle çekimlenerek türetilen ve "barış" anlamına gelen "ṣulḥ" kelimesinden alıntıdır. Sulh kelimesi dilimizde uzun zamandır kullanılan bir kelime olsa da günümüzde çok sık tercih edilen bir kelime değildir. Tespit edilen en eski kaynağa göre sulh kelimesi ilk olarak 1330 yılında Aşık Paşa'nın Garib-name'sinde geçtiği düşünülmektedir. Türkçeye de benzer bir anlamla geçmiştir.Türk Dil Kurumuna göre sulh kelimesinin anlam karşılığı "barış"tır. Sulh kelimesinin cümle içerisinde kullanımı aşağıda verilmiştir:

Yurtta sulh, cihanda sulh.

O kadar sulhun içinde bu kadar negatif olmayı nasıl başarıyorsun?

Kötü bir insan olduğu için sulh ortamı ona kötü geliyordu.

Sulh içeren ortam mutluluk getirir.

Sulh mu istiyorsun yoksa kavga mı etmek istiyorsun?

Küçük kasabada sulh içerisinde yaşayan azınlık vardı.

Sulh meseleleri yüzünden bir türlü gün yüzü görememişti.

Küçük çocuk kardeşi ile sulh içinde oyun oynuyordu.

Sulh kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan sözcüğün anlam karşılığı bulunduğu gibi sulh kelimesinin eş anlamı da bulunabilir. Sulh kelimesi Arapça kökenli olsa da sulhun eş anlamlısı olan kelime Türkçe kökenli bir kelimedir. Sulh eş anlamlısı olan kelime "barış" sözcüğüdür. Barış kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra Türkçenin yeni döneminde "sulh" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiş bir kelimedir.

Sulhun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sulh kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurulabilir. Sulh eş anlamlısı olan barış kelimesiyle örnek cümleler: