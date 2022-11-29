EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Sulh eş anlamlısı nedir? Sulh kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sulh eş anlamlısı nedir? Sulh kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

29.11.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok dil birbirleriyle etkileşim içerisinde olmuştur. Ekonomik, tarih, sosyolojik ve kültürel gibi çeşitli konularda etkileşim sağlandığı gibi dil ve sözcük alanlarında da birbirinden etkilenmiştir. Türkçe de etkileşim yaşayan dillerden birisidir. Özellikle Arapça ile etkileşimden birçok kelime Türkçeye geçmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Arapçayla olan çeşitli alışverişler sayesinde kelime dağarcığımıza giren sulh kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sulh eş anlamlısı nedir? Sulh kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sulh kelimesinin kökeni Arapçaya dayanır ve Arapça "ṣlḥ" kökünden gelmiştir. Bu kökün vezinle çekimlenerek türetilen ve "barış" anlamına gelen "ṣulḥ" kelimesinden alıntıdır. Sulh kelimesi dilimizde uzun zamandır kullanılan bir kelime olsa da günümüzde çok sık tercih edilen bir kelime değildir. Tespit edilen en eski kaynağa göre sulh kelimesi ilk olarak 1330 yılında Aşık Paşa'nın Garib-name'sinde geçtiği düşünülmektedir. Türkçeye de benzer bir anlamla geçmiştir.Türk Dil Kurumuna göre sulh kelimesinin anlam karşılığı "barış"tır. Sulh kelimesinin cümle içerisinde kullanımı aşağıda verilmiştir:

  • Yurtta sulh, cihanda sulh.
  • O kadar sulhun içinde bu kadar negatif olmayı nasıl başarıyorsun?
  • Kötü bir insan olduğu için sulh ortamı ona kötü geliyordu.
  • Sulh içeren ortam mutluluk getirir.
  • Sulh mu istiyorsun yoksa kavga mı etmek istiyorsun?
  • Küçük kasabada sulh içerisinde yaşayan azınlık vardı.
  • Sulh meseleleri yüzünden bir türlü gün yüzü görememişti.
  • Küçük çocuk kardeşi ile sulh içinde oyun oynuyordu.
Misket eş anlamlısı nedir? Misket eş anlamlısı nedir?

Sulh kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan sözcüğün anlam karşılığı bulunduğu gibi sulh kelimesinin eş anlamı da bulunabilir. Sulh kelimesi Arapça kökenli olsa da sulhun eş anlamlısı olan kelime Türkçe kökenli bir kelimedir. Sulh eş anlamlısı olan kelime "barış" sözcüğüdür. Barış kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra Türkçenin yeni döneminde "sulh" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiş bir kelimedir.

Kaygı eş anlamlısı nedir? Kaygı eş anlamlısı nedir?

Sulhun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sulh kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurulabilir. Sulh eş anlamlısı olan barış kelimesiyle örnek cümleler:

  • Uzun zamandır yaşayan krallık, barış içerisinde büyüyordu.
  • Arkadaşını çok üzdüğünden barışmanın yollarını arıyordu.
  • Benimle barışmak yerine beni silmesi hiç hoşuma gitmedi.
  • Bu barış ortamını bırakıp savaşa gitmek oldukça ağrına gidiyordu.
  • Seninle barışmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
  • Senin uğruna girdiğim bu barış mücadelesinden bir türlü çıkamadım.
  • Barış istiyorsan bu isteğin doğrultusunda davranman gerekiyor.
Savunma eş anlamlısı nedir? Savunma eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
Tane eş anlamlısı nedir? Tane eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir sulh eş anlamlısı fenerbahçe son

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kar eş anlamlısı nedir?

Kar eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Şekil eş anlamlısı nedir?

Şekil eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Sadece şapka ve çizmeleriyle...

Sadece şapka ve çizmeleriyle...

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.