Savunma eş anlamlısı nedir? Savunma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savunma kelimesi Yeni Türkçe döneminde türetilmiş yeni bir kelimedir. Türkçe kökenli olan savunma kelimesi Eski Türkçede "def etmek" anlamına gelen "sav-" fiilinden türetilmiştir. Türetildiği ilk dönemlerde müdafaa etmek anlamında kullanılan savunma kelimesi günümüzde de benzer bir anlamda kullanılır. Savunma kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Saldırıya karşı koyma

Bir kişiyi, bir düşünceyi doğru, haklı göstermeyi amaçlayan yazı veya konuşma

Bir takımın, kalesini korumak için gösterdiği çaba

Savunma eş anlamlısı nedir?

Türkçeye Arapça ve Farsçadan kazandırılmış pek çok kelime vardır. Bu kelimelerin anlam olarak ifade ettiği Türkçe karşılığı olarak kullanılabilecek kelimeler türetilmiştir. Dolayısıyla bir kelimenin pek çok eş anlamlısı olması muhtemel hâle gelmiştir. Bunun yanı sıra Türkçe kökenli olan ancak aynı anlama gelip de farklı dillerden Türkçeye geçmiş kelimeler de eş anlamlılık gösterir. Türkçe kökenli kelimelerin eş anlamlılarından en az biri genellikle farklı kökenli bir kelimedir. Bu kelimelerden biri de savunmadır. Savunma kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Müdafaa

Savunu

Defans

Savunma eş anlamlısı olan defans sözcüğü futbolda sıkça karşılaşılan bir terimdir. Takımların oyunu kazanmak ya da kaybetmemek için gösterdikleri çabayı ifade eder. Bir diğer savunmanın eş anlamlısı olan sözcük müdafaadır. Bu kelimenin sıkça kullanıldığı alan hukuktur. Pek çok metinde yazılı ya da sözlü olarak kullanılmaktadır.

Savunmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kavramı ya da kelimeyi daha iyi öğrenebilmek için bazı yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden en çok fayda sağlayanı da örnek cümleler ve örnek cümle içinde kullanımlarıdır. Böylece yabancı bir kelime dahi olsa öğrenmek daha kolay hâle gelir. Savunma kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: