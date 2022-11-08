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Savunma eş anlamlısı nedir? Savunma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir olay ya da durum karşısında kendimizi korumak ve ifade edebilmek için çeşitli yöntemler kullanırız. Bu yöntemleri ifade eden kelime de "savunma" kelimesidir. Bir saldırıya karşı koymak ya da bir düşünceyi haklı göstermek için yapılan eylemlere savunma denir. Birden fazla anlamı olan savuma kelimesi, eş anlamlı kelimelere de sahiptir. Savunmayla farklı yazılan bu eş anlamlılar, savunmayla aynı anlamı karşılarlar. Savunma kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Savunma eş anlamlısı nedir? Savunma kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savunma kelimesi Yeni Türkçe döneminde türetilmiş yeni bir kelimedir. Türkçe kökenli olan savunma kelimesi Eski Türkçede "def etmek" anlamına gelen "sav-" fiilinden türetilmiştir. Türetildiği ilk dönemlerde müdafaa etmek anlamında kullanılan savunma kelimesi günümüzde de benzer bir anlamda kullanılır. Savunma kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Saldırıya karşı koyma
  • Bir kişiyi, bir düşünceyi doğru, haklı göstermeyi amaçlayan yazı veya konuşma
  • Bir takımın, kalesini korumak için gösterdiği çaba
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Savunma eş anlamlısı nedir?

Türkçeye Arapça ve Farsçadan kazandırılmış pek çok kelime vardır. Bu kelimelerin anlam olarak ifade ettiği Türkçe karşılığı olarak kullanılabilecek kelimeler türetilmiştir. Dolayısıyla bir kelimenin pek çok eş anlamlısı olması muhtemel hâle gelmiştir. Bunun yanı sıra Türkçe kökenli olan ancak aynı anlama gelip de farklı dillerden Türkçeye geçmiş kelimeler de eş anlamlılık gösterir. Türkçe kökenli kelimelerin eş anlamlılarından en az biri genellikle farklı kökenli bir kelimedir. Bu kelimelerden biri de savunmadır. Savunma kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Müdafaa
  • Savunu
  • Defans

Savunma eş anlamlısı olan defans sözcüğü futbolda sıkça karşılaşılan bir terimdir. Takımların oyunu kazanmak ya da kaybetmemek için gösterdikleri çabayı ifade eder. Bir diğer savunmanın eş anlamlısı olan sözcük müdafaadır. Bu kelimenin sıkça kullanıldığı alan hukuktur. Pek çok metinde yazılı ya da sözlü olarak kullanılmaktadır.

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Savunmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kavramı ya da kelimeyi daha iyi öğrenebilmek için bazı yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden en çok fayda sağlayanı da örnek cümleler ve örnek cümle içinde kullanımlarıdır. Böylece yabancı bir kelime dahi olsa öğrenmek daha kolay hâle gelir. Savunma kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Müvekkilinin müdafaası için günlerce hazırlık yapan avukat, çabalarının sonuçsuz kalmayacağını dolayısıyla başaracağını biliyordu.
  • Bu savunuyu yapmadaki amacı kendisine yöneltilen asılsız iddiaları yalanlamak, gerçekleri ortaya çıkarmaktı.
  • Hukuk öğrencileri 20 yıl önce hazırlanmış bir savunu yazısını görünce her şeyin ustaca bir şekilde bir araya getirildiğini görünce hayran duymaya engel olamadılar.
  • Teknik direktörün oyuncularına defansa geçerken kararlaştırdıkları stratejiden ayrılmamaları gerektiğini oyun arasında bir kez daha hatırlattı.
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