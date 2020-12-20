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  4. Sultangazi'de ekmek fırınında asansör halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

Sultangazi'de ekmek fırınında asansör halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

20.12.2020 17:49 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'de ekmek fırınında asansör halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

Sultangazi'de bir ekmek fırınında asansör halatının kopmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1303 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokaktaki ekmek fırında çalışan iki kişi, asansörü kullandığı sırada halat koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından asansörde mahsur kalan iki kişi, dışarı çıkarıldı. Kazada, fırın çalışanlarından yabancı uyruklu J.N. hayatını kaybederken, fırın sahibinin oğlu Tayfun A. yaralandı. Ağır yaralı Tayfun A., ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza nedeniyle olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, fırını mühürledi.

DHA

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