Sınır eş anlamlısı nedir? Sınırın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sınır kelimesi dilimize Yunancadan girmiştir. Yunanca "sinoros" kelimesi syn (birlikte, ortak) ve "oros" (sınır, hudut; hudut taşı) kelimelerinden türetilmiştir. Sınır sözcüğü zekâ oyunlarından biri olan bulmacalarda da çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün kendisi kadar anlamdaşları da günlük hayatta çok sık kullanılır. Sınır sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim görevinde kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda mecazi manada da kullanımı mevcuttur. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam altı manası mevcuttur:

• (İsim) İki ülkenin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut

• (İsim) Komşu il, ilçe, arazi, köy ya da şahısların topraklarını birbirinden ayıran çizgi

• (İsim) Bir şeyin egemen olduğu yerin son çizgisi, son ucu

• (İsim) Bir şeyin miktar bakımından azabileceği veya artabileceği en alt ve en üst yer, limit

• (Matematik) Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği sabit büyüklük

• (Mecaz) Son ya da uç

Sınır sözcüğü ile ilgili “sınır çizmek, sınırlarını zorlamak, sınır koymak” gibi deyim ve atasözleri de vardır. Ayrıca yine bu sözcüğün içerisinde geçtiği “yoksulluk sınırı, sınır dışı, sınır açı, sınır boyu, sınır aşan, sınır kapısı, yaş sınırı, açlık sınırı, sınır karakolu, takat sınırı, sınır taşı, akma sınırı” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

Sınır kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sınır kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "hudut" sözcüğüdür. Diğer aynı veya benzer manaya gelen ve sınır eş anlamlısı olan kelimeler:

Limit

Çizgi

Hat

Hudut

Nokta

Sınırın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sınırın eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili bazı örnek cümlelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.