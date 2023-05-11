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  4. Sunucu Chelsea Handler, cinsellik isyanıyla herkesi şaşkına çevirdi! “Erkekler kesmeli... Kadınların doğum kontrolünden sorumlu olmasından bıktım”

Sunucu Chelsea Handler, cinsellik isyanıyla herkesi şaşkına çevirdi! “Erkekler kesmeli... Kadınların doğum kontrolünden sorumlu olmasından bıktım”

11.05.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV sunucusu ve komedyen Chelsea Handler, erkeklerin hamile kalmaktan kaçınmak için vazektomi yaptırmayı düşünmeleri gerektiğini söyledi. Sorumluluğun her zaman kadına ait olmaması gerektiğini belirten ünlü isim çıkışıyla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü isim Handler erkeklerinde de doğum kontrolü konusunda ellerini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi.

Sunucu Chelsea Handler, cinsellik isyanıyla herkesi şaşkına çevirdi! “Erkekler kesmeli... Kadınların doğum kontrolünden sorumlu olmasından bıktım”

48 yaşındaki Amerikalı TV sunucusu ve komedyen Chelsea Handler doğum kontrolüne dair yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Cinsellik konusunda geleneksel bir yaklaşım olduğundan söz eden Handler, doğum kontrolü söz konusu olduğunda kadınların üzerinde çok fazla baskı olduğunu ve istenmeyen hamilelikler konusunda erkeklerin de sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

“KADINLAR TAVİZ VERMEKTEN BIKTI”

kapak-cinsellik

Doğum kontrolü için kadınların erkeklerden daha fazla taviz vermek zorunda kaldığını dile getiren Handler, “Erkekler kesmeli. Kadınların doğum kontrolünden sorumlu olmasından bıktı. Kadınlar taviz vermekten bıktı. Erkeklerin ciddi bir şekilde vazektomi düşünmesi gerekiyor. Cinsellik konusunda olumsuz bir durum yaratmayan prosedür 1 saatte tamamlanıyor ve iyileşme süresi çok kısa” dedi.

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