Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades eski günlerini aratmadı! Çırılçıplak yatağa uzanıp poz verince sosyal medyayı salladı

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızları arasında gösterilen Lana Rhoades geçtiğimiz yıllarda kendi isteğiyle sektörden emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Psikolojik olarak zorlanmasının yanında vajinal yapısındaki fiziksel deformasyon yaşadığını dile getiren Rhoades emekliliğinin ardından Milo adını verdiğini oğlunu dünyaya getirmişti. Uzun bir süre bebeğinin babasının kimliği konusundaki spekülasyonlara sessiz kalan Rhoades sosyal medyadan birbirinden cesur pozlarıyla hayranlarının nabzını hızlandırmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya hesaplarındna sıklıkla cesur paylaşımlar yaparak adından söz ettiren Rhoades eski günlerini aratmayan ve sosyal medyanın sınırlarını zorlayan bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Rhoades çırılçıplak bir şekilde yatağa uzandığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı.