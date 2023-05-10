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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades eski günlerini aratmadı! Çırılçıplak yatağa uzanıp poz verince sosyal medyayı salladı

10.05.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades yine Instagram’a verdiği arasından sonra hızlı bir dönüş yaptı. Instagram hesabında 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan Rhoades zaman zaman uzak kaldığı sosyal medya hesabına son derece cesur bir pozuyla geri döndü. Rhoades’in çırılçıplak yatağa uzanarak poz verdiği anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades eski günlerini aratmadı! Çırılçıplak yatağa uzanıp poz verince sosyal medyayı salladı

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızları arasında gösterilen Lana Rhoades geçtiğimiz yıllarda kendi isteğiyle sektörden emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Psikolojik olarak zorlanmasının yanında vajinal yapısındaki fiziksel deformasyon yaşadığını dile getiren Rhoades emekliliğinin ardından Milo adını verdiğini oğlunu dünyaya getirmişti. Uzun bir süre bebeğinin babasının kimliği konusundaki spekülasyonlara sessiz kalan Rhoades sosyal medyadan birbirinden cesur pozlarıyla hayranlarının nabzını hızlandırmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

lana rhoades

Sosyal medya hesaplarındna sıklıkla cesur paylaşımlar yaparak adından söz ettiren Rhoades eski günlerini aratmayan ve sosyal medyanın sınırlarını zorlayan bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Rhoades çırılçıplak bir şekilde yatağa uzandığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lana Rhoades Instagram

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