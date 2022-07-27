Sunucu Hande Sarıoğlu'nun squad yaptığı anlar nefes kesti! "Yine bomba gibisin"

Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel sunucu Hande Sarıoğlu, güzelliği ve fit vücuduyla büyülemeye devam ediyor. Son olarak squad yaptığı anları paylaşan güzel sunucu muhteşem fiziğiyle dikkat çekti. Sarıoğlu'nun paylaşımları sonrası beğeni butonu çöktü.

SQUAD YAPTIĞI ANLAR OLAY OLDU

Her paylaşımıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan güzel sunucu Hande Sarıoğlu, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

Squad yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Sarıoğlu düzgün fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Hande Sarıoğlu'nun paylaşımları sonrasında takipçileri, "Sen insan olamazsın" ve "Yine bomba gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.

DERİN SIRT DEKOLTELİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde sarı elbisesiyle pozlarını paylaşmıştı.

Hande Sarıoğlu derin sırt dekolteli paylaşımında kendisini ince belli çay bardağına benzetmesi olay yaratmıştı.





