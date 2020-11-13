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Sunucu Sophie Habboo canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Sevgilisi çırılçıplak geçti

13.11.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Sunucu Sophie Habboo canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Sevgilisi çırılçıplak geçti

İngiliz televizyon yıldızı ve girişimci Jamie Laing'in kendisi gibi sunucu olan kız arkadaşı Sophie Habboo, Instagram'da spor yaptığı anları, canlı yayında takipçileri ile paylaştı. O sırada hiçbir şeyden haberi olmayan Sophie'nin sevgilisi Jamie, arkadan çıplak bir şekilde geçince takipçileri tüm özel yerlerini gördü.

İngiliz televizyon dünyasının en ünlü çiftleri arasında yer alan Sophie Habboo ve Jamie Laing, canlı yayın kurbanı oldu.
Instagram'da spor yaptığı anları, canlı yayında takipçileri ile paylaşan Sophie, erkek arkadaşının o sırada çıplak şekilde arkadan geçeceğinden habersizdi.

Sophia, kamerada erkek arkadaşının arka planda çıplak bir şekilde yürüdüğünü görünce büyük bir şaşkınlık içinde çığlık atarak sevgilisini canlı yayında olduğu söyleyerek uyardı.

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Sophie, yaşadığı şoku "Şu an ağlıyorum" diye ifade etti.

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Jamie, birkaç gün önce de Sophie'nin küvette tamamen çıplak bir fotoğrafını "Küvetten çıkmıyor" başlığı paylaşmıştı.

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