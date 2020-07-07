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Sunucu Zeynep Tandoğan trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 20:29 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü. Trafik kazası geçiren Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir yıl içinde tam 2'inci kez Allah, beni evladıma bağışladı" dedi.

Sunucu Zeynep Tandoğan trafik kazası geçirdi

Otomobili ile seyir halindeyken başka bir aracın kendisine çarpması sonucu kaza yapan sunucu Zeynep Tandoğan, ölümden döndü. Yaşadığı korku dolu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Tandoğan, vücudundaki morlukları da yayınladı.

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Sunucu, olayı şu şekilde anlattı:

Bir yıl içinde tam 2'inci kez Allah, beni evladıma bağışladı. Bugün Dragos’ta aracımla büyük bir kaza atlattım. Airbagler patladı. Sol kulağım bu sebeple az duyuyor ancak emniyet kemeri bir kez daha canımı kurtardı, spin atıp direklere vururken… Hızla gelen bir araç, sağ taraftan bana vurdu ve ben spin atıp araba hakimiyetimi kaybettim. Araba perte çıktı. Yeni araba almam gerekecek ama olsun bugün hayattayım.

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