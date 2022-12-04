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Süper Lig'de asist krallığında yer alan Caner Erkin ile yollar ayrıldı! Yıldız oyuncu için Galatasaray taraftarları ikiye bölündü

04.12.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig asist krallığı yarışında 6 asistle zirvede yer alan Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı. Adı bir süredir Galatasaray ve Başakşehir ile anılan yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bir an önce kendisine kulüp bulması için menajerine talimat verdiği öğrenildi. Caner Erkin'in ayrılışının ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarları ikiye bölündü.

Süper Lig'de asist krallığında yer alan Caner Erkin ile yollar ayrıldı! Yıldız oyuncu için Galatasaray taraftarları ikiye bölündü
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı. Gösterdiği performansla asist krallığında 6 asistle zirvede yer alan Caner'in ayrılığı büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi. Bir süredir adı Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki oyuncunun menajerine talimat verdiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ

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Fatih Karagümrük'te Pirlo'nun raporu doğrultusunda Caner Erkin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesinden dolayı menajeri kulüp arayışlarına başladı.

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GALATASARAY İDDİALARI VAR

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Caner Erkin'in adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Patrick van Aanholt'un yerine düşünülen Caner Erkin için şu an resmi bir girişim yapılmadı. Taraftarların bazıları Caner'i isterken, bazıları da bu transfere karşı çıkıyor. (TRT Spor)


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