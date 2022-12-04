Süper Lig'de asist krallığında yer alan Caner Erkin ile yollar ayrıldı! Yıldız oyuncu için Galatasaray taraftarları ikiye bölündü

VavaCars Fatih Karagümrük'te Caner Erkin ile yollar ayrıldı. Gösterdiği performansla asist krallığında 6 asistle zirvede yer alan Caner'in ayrılığı büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi. Bir süredir adı Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki oyuncunun menajerine talimat verdiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ

Fatih Karagümrük'te Pirlo'nun raporu doğrultusunda Caner Erkin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesinden dolayı menajeri kulüp arayışlarına başladı.

GALATASARAY İDDİALARI VAR

Caner Erkin'in adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Patrick van Aanholt'un yerine düşünülen Caner Erkin için şu an resmi bir girişim yapılmadı. Taraftarların bazıları Caner'i isterken, bazıları da bu transfere karşı çıkıyor. (TRT Spor)



